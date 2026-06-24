Hırvatistan, Panama'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Hırvatistan, Panama'yı 1-0 mağlup etti

24.06.2026 04:57
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Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Panama'yı 54. dakikada Budimir'in golüyle yendi.

Stat: Toronto

Hakemler: Pierre Ghislain Atcho, Boris Ditsoga, Amos Abeigne Ndong (Gabon)

Panama: Mosquera, Blackman (Dk. 90 Davis), Cordoba, Ramos (Dk. 77 Waterman), Harvey, Andrade, Murillo, Martinez, Jose Rodriguez, Barcenas (Dk. 90 Tomas Rodriguez), Fajardo (Dk. 83 Londono)

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Pongracic, Gvardiol (Dk. 46 Kramaric), Sutalo, Kovacic (Dk. 72 Petar Sucic), Modric (Dk. 81 Pasalic), Baturina, Perisic, Pasalic (Dk. 72 Luka Sucic), Musa (Dk. 46 Budimir)

Gol: Dk. 54 Budimir (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 61 Barcenas (Panama), Dk. 90+2 Sucic (Hırvatistan)

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Hırvatistan, Panama'yı 1-0 yendi.

Son iki Dünya Kupası'nda final ve yarı final oynayan Hırvatistan, zorlandığı karşılaşmada sonradan oyuna giren Budimir'in golüyle ilk galibiyetini aldı ve gruptan çıkma umudunu korudu.

54. dakikada Pasalic ile duvar pası yapan Stanisic'in son çizgiye inerek ceza alanına çıkardığı topu arka direkte tamamlayan Budimir, takıma 3 puanı getiren golü attı.

Gana ve Hırvatistan karşısında ortaya koyduğu mücadele ile futbolseverlerin takdirini kazanan Panama ise ikinci maçından da puansız ayrılarak gruptan çıkma şansını kaybetti.

40 yaşındaki Luka Modric, Panama karşısında milli takım formasıyla 200. maçına çıktı.

L Grubu'ndaki ikinci maçların ardından İngiltere ve Gana, 4 puanla ilk iki sırada yer alırken, Hırvatistan 3 puanla üçüncü durumda. Panama'nın ise puanı bulunmuyor.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Panama, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hırvatistan, Panama'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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