8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü

8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
24.06.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kendisini tamamen insani yardımlara adayan Gamze Özçelik, 8 yıllık aranın ardından yeniden setlere geri döndü. TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanacak yeni dizisinin afiş çekimlerine katılan ünlü oyuncunun setten gelen son hali, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Uzun yıllardır oyunculuğa ara veren ve kendisini insani yardım projelerine adayan Gamze Özçelik, 8 yıl aradan sonra yeniden kamera karşısına geçti. TRT’nin dijital platformu tabii için çekilen "Operasyon Alesta" dizisiyle setlere dönen ünlü oyuncunun merakla beklenen ilk karesi paylaşıldı.

Bir dönemin en çok izlenen televizyon dizilerinin başrol oyuncularından olan, ancak radikal bir kararla kariyerini noktalayıp kurucusu olduğu dernekle mazlumlara umut olan Gamze Özçelik, oyunculuğa geri döndü. Sanat dünyasından uzak kaldığı dönemde sadece iyilik hareketleriyle gündeme gelen Özçelik, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni iddialı projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

DEV PROJEYE DEVLET DESTEĞİ

ÜS Yapım imzası taşıyan "Operasyon Alesta" dizisi, Milli Savunma Bakanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın resmi desteğiyle çekiliyor. Dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından afiş çekimleri için stüdyoya girildi. Yapılan fotoğraf çekiminde, oyuncu kadrosunda yer alan Gamze Özçelik’in yıllar sonra sette çekilen ilk resmi karesi de kamuoyuna yansımış oldu.

8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü

AFRİKA’DA GÖREV YAPAN TÜRK MÜHENDİSİ CANLANDIRACAK

Gamze Özçelik’in gerçek hayatta yıllardır Afrika kıtasında yürüttüğü su kuyusu ve yardım faaliyetleri, yeni rolüne de ilham oldu. Başarılı oyuncu, dizide Afrika’da zorlu şartlar altında görev yapan "Zeynep" isimli bir Türk mühendise hayat verecek. Özçelik’in gerçek kimliğiyle büyük ölçüde örtüşen bu karakter, şimdiden hayranları arasında büyük merak ve heyecan uyandırdı.

8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü

YILDIZ KADRO BİR ARADA

Afiş çekimleri için bir araya gelen dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Gamze Özçelik'in yanı sıra; Onur Seyit Yaran, Cem Bender, Ersin Arıcı, Meltem Akçöl, Fırat Çelik, Aslıhan Güner ve Aras Şenol gibi televizyon dünyasının önemli isimleri yer alıyor. Türk televizyon tarihindeki en dikkat çekici geri dönüşlerden birine imza atan Özçelik'in performansı, şimdiden sezonun en çok konuşulacak başlıkları arasında yer alıyor.

Gamze Özçelik en son 2018 yılında TRT 1 dizisi Mehmetçik Kut'ül Amare'de rol almıştı. 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gamze Özçelik, TRT Tabii, Son Hali, Ünlüler, Dizi, Trt, Son Dakika

Son Dakika Gamze Özçelik 8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salihli’de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama Salihli'de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama
4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı 4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı
AK Parti İstanbul Milletvekili Karslı Hollanda’da “Terörsüz Türkiye“ vizyonunu anlattı AK Parti İstanbul Milletvekili Karslı Hollanda'da "Terörsüz Türkiye" vizyonunu anlattı
Hiç şaşırmayacaksınız Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu Hiç şaşırmayacaksınız! Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Peru’da seçim krizi Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı Peru'da seçim krizi! Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı

21:38
5 yaşındaki Hamza’nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
21:23
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
20:48
Montella neşteri vurdu 5 isme kesik
Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik
20:40
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:50
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 21:53:45. #7.13#
SON DAKİKA: 8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.