Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı

Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı
28.06.2026 23:18
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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika ile Kanada karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında tribünlerde gerçekleştirilen Meksika Dalgası'nda Kanadalı bir taraftar büyük bir şanssızlık yaşadı. Sıranın kendilerine geldiği anda ayağa kalktıkları sırada elindeki telefon bir anda kayan kadın taraftar, telefonu yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı ve telefon tribünlerden aşağıya düştü. Bu talihsiz anlar canlı yayına anbean olarak yansıdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda heyecan tüm hızıyla sürerken, Güney Afrika - Kanada karşılaşmasında tribünlerde eşine az rastlanır bir an yaşandı. Takımlarını desteklemek için tribünleri dolduran binlerce taraftarın başlattığı "Meksika Dalgası", Kanadalı bir kadın taraftar için adeta kabusa dönüştü.

COŞKUYLA AYAĞA KALKTI, TELEFONUNU KAYBETTİ

Mücadelenin ikinci yarısında tribünlerde görsel bir şölen oluşturmak isteyen taraftarlar, statta büyük bir Meksika Dalgası başlattı. Sıranın kendisine gelmesiyle büyük bir coşkuyla ayağa kalkan Kanadalı bir kadın taraftar, büyük bir şanssızlık yaşadı. Ayağa kalktığı esnada elinden kayan telefonu havada yakalamaya çalışan talihsiz taraftarın hamlesi yeterli olmadı ve cep telefonu bulundukları tribünden aşağıya düştü. 

Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı

CANLI YAYINA ANBEAN OLARAK YANSIDI

Telefonunu düşürdükten sonra büyük bir şok ve üzüntü yaşayan taraftarın o çaresiz anları, maçı naklen yayınlayan televizyon kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güney Afrika, Dünya Kupası, Cep Telefonu, Sonora, Kanada, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika dalgası yapan kadın, bir anlık dikkatsizliği sonucu hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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