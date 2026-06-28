Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı

28.06.2026 21:47
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Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın İstanbul Ulus Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili servis edilen bir görüntü ortalığı karıştırdı. Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun cenaze alanında kalabalık tarafından yuhalandığı görüldü. CHP'den ise peş peşe yapılan açıklamalarda, görüntülerin montajlandığı Kılıçdaroğlu'nun yuhalanmadığı iddia edildi.

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın cenaze törenine katılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, alandaki kalabalık tarafından yuhalandığı görüntüler tartışma yarattı. CHP kanadından peş peşe yapılan açıklamalarda, söz konusu videoların montajlandığı ve Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı iddialarının tamamen asılsız olduğu belirtildi.

"KUMPAS ÜRÜNÜ"

Cumhuriyet Halk Partisi Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Paylaştığım videolardan alttaki gerçeği yansıtırken, üstteki video bu toprakların yabancısı olmadığı bir kumpas ürünüdür.

Bu dijital sahtekarlığı imal ve servis edenler unutmasın ki kurgu montajlarla hakikati tersyüz etmeye çalışan bu karanlık metodun farkındayız. Bu yalana ve sahtekarlığa geçit vermeyeceğiz."

Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı

ÇELENKLERİN YERLEŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu adına gönderilen çelenk, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin kapısında kaldı.

Buna karşılık Özgür Özel ile tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu adına gönderilen çelenklerin ise sahne bölümüne yerleştirildiği görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı

Törende yaşandığı öne sürülen bu ayrıntı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak söz konusu çelenklerin yerleşimine ilişkin organizasyon yetkililerinden ya da ilgili taraflardan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kadir İnanır, İstanbul, Politika, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığı görüntülere CHP'den yalanlama: Montajlandı - Son Dakika

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