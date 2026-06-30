Karaman'da bahçede ölü bulunan adam - Son Dakika
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Karaman'da bahçede ölü bulunan adam

Karaman\'da bahçede ölü bulunan adam
30.06.2026 10:57  Güncelleme: 11:07
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2 çocuk babası Ali Koyuncu (65), kendisine ait meyve bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi şüphesi üzerinde duruluyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2 çocuk babası adam, kendisine ait meyve bahçesinde ölmüş olarak bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Koyuncu'yu (65) bahçesinde hareketsiz halde görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ali Koyuncu'nun cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Ermenek Belediyesi'nden emekli olduğu öğrenilen Ali Koyuncu'nun kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ali Koyuncu, Kalp Krizi, Güvenlik, 3. Sayfa, Ermenek, Karaman, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da bahçede ölü bulunan adam - Son Dakika

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