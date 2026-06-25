Montella'dan istifa sorusuna yanıt - Son Dakika
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Montella'dan istifa sorusuna yanıt

Montella\'dan istifa sorusuna yanıt
25.06.2026 02:24
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstifa edip etmeyeceği hakkında gelen bir soruya yanıt veren İtalyan teknik adam, "Bu oyuncular geçmişte başarı getirdi, gelecekte de getirecek. Ben vazgeçmeyeceğim. İstifa etmeyeceğim. Daha da güçlendim'' dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile oynanacak son maç öncesi düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

''KİŞİSEL SALDIRILARI KABUL EDEMİYORUM''

Montella, takımın yaşadığı zorluklara rağmen oyuncularına sahip çıktı ve ağır eleştirilere tepki gösterdi. İtalyan hoca, ''Futbolcularımı çok seviyorum, onlar benim çocuklarım. Kişisel saldırıları kabul edemiyorum.'' değerlendirmesini yaptı.

Montella'dan istifa sorusuna yanıt

''ASLINDA ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ''

Oyuncularına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Montella, ''Aslında çok üzüntülüyüz. Hissettiğimiz acı cidden fiziksel bir ağrıydı bizim için. Bunu biraz geride bıraktık çünkü çok önemli bir maçımız var. Futbolcularımız bugüne kadar yaptıkları performanslarla daha fazla saygı ve sevgiyi hak ediyor. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, lütfen onlara saygı gösterin." dedi.

Montella'dan istifa sorusuna yanıt

İSTİFA SORUSUNA YANIT

''İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?'' şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Montella, ''İstifa etmemi bekleyen varsa bunu kabullenmeli. Çünkü istifa etmeyeceğim. Daha da güçlendim! Başkan beni destekliyor, futbolcular beni destekliyor. Bu oyuncular geçmişte başarı getirdi, gelecekte de getirecek. Ben vazgeçmeyeceğim Türkiye'yi üst üste turnuvalara götürdüm, kalbimi koydum ortaya.'' sözlerini sarf etti. 

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Son Dakika Dünya Kupası Montella'dan istifa sorusuna yanıt - Son Dakika

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