Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi

Kılıçdaroğlu\'nun İstanbul programı iptal edildi
25.06.2026 08:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da konvoyla karşılanmasının planlandığı program son anda iptal edildi. Gürsel Tekin, iptal kararını "zorunlu değişiklik" nedeniyle aldıklarını duyurdu.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan program iptal edildi.

Kılıçdaroğlu'nun Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde araç konvoyuyla karşılanması planlanırken, programın son anda iptal edildiği açıklandı.

GÜRSEL TEKİN DUYURDU

Programın iptal edildiğini, Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz."

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi

KONVOYLU KARŞILAMA PLANLANIYORDU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a gelerek Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde araç konvoyuyla karşılanacağı daha önce duyurulmuştu.

Gürsel Tekin, programı şu sözlerle ilan etmişti:

"Türkiye’nin sakin gücü, birleştirici lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’a geliyor! İstanbul’u yeniden CHP’li belediyecilikle buluşturan siyasi iradenin mimarı, milyonların umudu ve demokrasi mücadelesinin sembol ismi hemşehrileriyle buluşuyor. İstanbul tek yürek, Genel Başkanını bekliyor! 25 Haziran Perşembe günü saat 08.00’de Dudullu Çamlıca Gişeleri’nde gerçekleşecek büyük buluşmada sen de yerini al. Birlik için, dayanışma için, umut için... Seni bekliyoruz Sayın Genel Başkanım!"

Tekin ayrıca, "Yarın sabah Çamlıca gişelerinde olacağız. Kaç kişi olduğumuzu siz sayın. Gelin, manşeti yerinde görün." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Politika, İstanbul, Siyaset, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • poyraz can poyraz can:
    Sıradan bir düğün konvoyu bile bunun konvoyundan büyük olacağı için ve katılacak konvuycu bulamadıgı için iptal edilmiş olmalı 5 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    konvoya katılacak adam bulamayinca iptal edilmiş olmalı 3 0 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Emir saraydan 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapkınlıkta son nokta Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek TFF, FIFA’ya şikayet etti anında yanıt geldi Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Türkiye’yi gezip çatılara çıkıyor “İntiharkolik“ yine sahnede Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! "İntiharkolik" yine sahnede
AK Parti’den kritik açıklama “Terörsüz Türkiye“ için yeni yasal çerçeve geliyor AK Parti'den kritik açıklama! "Terörsüz Türkiye" için yeni yasal çerçeve geliyor
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
Canlı yayında büyük arbede Polisin silahını kapıp kurşun yağdırdı Canlı yayında büyük arbede! Polisin silahını kapıp kurşun yağdırdı
Ne diyeceği merak konusuydu Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

09:22
İşte Dünya Kupası’na veda eden 7 takım
İşte Dünya Kupası'na veda eden 7 takım
09:15
Bu saçmalığa biri dur desin Dünya Kupası’nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı
Bu saçmalığa biri dur desin! Dünya Kupası'nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı
09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
09:00
Maçın önüne geçtiler Herkes onları konuşuyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor
08:52
Fenerbahçe’nin beklediği ağır ceza gelmedi UEFA kararı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin beklediği ağır ceza gelmedi! UEFA kararı ortaya çıktı
08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 09:28:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.