Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü - Son Dakika
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Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü

25.06.2026 09:08
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Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından La Guaira sahilinde yükselen devasa toz bulutları denizin ortasındaki balıkçıların kamerasına yansıdı. Ne olduğunu ilk anda anlayamayan balıkçıların yaşadığı panik anbean kaydedilirken, ülkede OHAL ilan edildi ve arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Güney Amerika ülkesi Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Depremlerin ardından özellikle La Guaira sahilinde büyük yıkım meydana gelirken, çöken binalardan yükselen devasa toz bulutları denizde bulunan balıkçılar tarafından görüntülendi.

Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü

NE OLDUĞUNU ANLAYAMADILAR

Görüntülerde, kıyıdan yükselen yoğun toz bulutunu fark eden balıkçıların büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü. Depremin etkisiyle oluşan manzara karşısında endişeye kapılan balıkçıların yaşadığı panik anları kameralara yansıdı.

Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü

ÜLKE GENELİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

Büyük yıkımın yaşandığı depremlerin ardından Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. Arama kurtarma ekipleri enkaz bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı kapatıldı ve okullar tatil edildi.

Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Rodriguez, depremlerde en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 700 kişinin de yaralandığını açıkladı. La Guaira'da çok sayıda binanın çöktüğünü belirten Rodriguez, yaşananları "gerçek bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründüVenezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü

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Son Dakika Güncel Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Zafer El Zafer El:
    Anlamiyacak birşey yok beyler dünya çöküyor 0 0 Yanıtla
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