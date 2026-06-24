Kral Kaya Mağaraları: Tarih Ve Turizm Bekliyor - Son Dakika
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Kral Kaya Mağaraları: Tarih Ve Turizm Bekliyor

Kral Kaya Mağaraları: Tarih Ve Turizm Bekliyor
24.06.2026 13:03
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Sivas'taki 3200 yıllık Kral Kaya Mağaraları, turizme kazandırılmayı bekliyor ancak zarar görüyor.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde bulunan kaya mağaraları dikkat çekiyor. Oyularak inşa edilen ve yaklaşık 100 odanın bulunduğu mağaraların tarihi yaklaşık 3 bin 200 yıl öncesine dayanıyor. Gözetleme deliklerinin de bulunduğu Kral Kaya Mağaraları, görüntüsüyle apartmanı andırıyor.

TURİZME KAZANDIRILMASI İSTENİYOR

Mağarada Roma döneminde yaşam olduğuna işaret eden haç işaretleri de bulunuyor. Birbirleriyle bağlantılı olan mağaralar, özellikle yaz aylarında ziyaretçileri ağırlıyor. Yıllar içerisinde çevresel etkenlerle zarar gören mağaralardan kopan kaya parçaları tehlike arz ederken, köylüler mağara apartmanın restore edilerek turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

"GELENLERDEN SADECE UZAKTAN GÜZELLİKLERE BAKIP GİDİYOR"

Tödürge köyünde doğup büyüyen Kadir Aluç, "Burası 3 bin 200 yıllık bir yer, hatta daha da eskilere dayanıyor. Roma dönemlerinde burada yerleşim olmuş. Burası yırtıcı hayvanlardan korunmak için yapılan ve daha sonra yerleşim yeri olarak kullanılan, yüksek katmanlı apartman dediğimiz bir yapı. Diğer adıyla Kral Kaya Mağaraları. Baktığımız zaman kral kafasını görmekteyiz. İnsanların burada yaşadığını ve Roma döneminde burada olduklarını kayalardaki haç işaretlerinden anlayabiliyoruz. 100'e yakın mağara bulunmakta ve bu mağaraların birbirine geçişleri vardır. Günlük 200 ile 250 kişi geliyor. Yazın okullar kapanınca bu sayı bini bulabiliyor ve bu bizi mutlu ediyor. Ancak gelenler sadece uzaktan güzelliklere bakıp gidiyor. Turizm açısından daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun hem köyümüze hem de Zara'ya değer katacağına inanıyoruz" dedi. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kral Kaya Mağaraları: Tarih Ve Turizm Bekliyor - Son Dakika

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