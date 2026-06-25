İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt - Son Dakika
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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt

İbrahim Hacıosmanoğlu\'ndan istifa sorusuna olay yanıt
25.06.2026 10:09
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Dünya Kupası'nda yaşanan başarısızlığın ardından istifaya davet edilen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, görevini bırakmayacağını açıkladı. "Niye istifa edeyim?" diyen Hacıosmanoğlu, iki gün iki gece ağladığını söylerken, milli futbolcular için kullanılan ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını da duyurdu.

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasında elenmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, istifa çağrılarından Milli Takım'ın performansına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"NİYE İSTİFA EDEYİM?"

Kendisine yöneltilen "İstifa edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Hacıosmanoğlu, görevine devam edeceğini belirtti. "Niye istifa edeyim ki ben! Kulüp başkanı mıyım, antrenör müyüm? Daha yapacak çok iş var. 19-20 yaşında bu çocuklar. Eleştirmeye devam etsinler. Ben şahsım adına 50 sefer özür diledim." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt

"KENDİMİ ORTAYA ATTIM"

Milli futbolcuları korumak amacıyla eleştirilerin hedefi olmayı tercih ettiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Çakar, 'Bizim çocuklar değil, onun bunun çocukları' dedi. Bu çocukların aileleri var. Normalde 'Ben elimden geleni yaptım, sahaya çıkacak halim yok' diyebilirdim. Sorumsuzluk olurdu. Ben kendimi ortaya attım, bana saldırsınlar çocukları rahat bıraksınlar diye."

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt

"RAKİPLER BİZİ EZEREK YENMEDİ"

Milli Takım'ın oyun olarak rakiplerinden üstün olduğunu savunan Hacıosmanoğlu, "Rakipler bizi ezerek yenmedi. Öyle olsa söylenecek bir şey yok. Yüzde 80 topa hakimdik. Daha ilk maçta çocuklara saldırdılar. Tarihinde ilk defa UEFA Uluslar A Ligi'ne çıktılar. Eylülde Fransa, İtalya, Belçika ile oynayacağız." dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt

"2 GÜN 2 GECE AĞLADIM"

Turnuvadaki başarısızlığın kendisini de derinden etkilediğini belirten Hacıosmanoğlu, "İnanır mısınız 2 gün 2 gece sinirimden sabaha kadar ağladım. Olmayacak şeyler oldu. İki maç da futbol tarihine geçti. 65 şut atıyorsun, dört topun direkten dönüyor, biri bile girmiyor." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLADI

Hacıosmanoğlu, milli futbolcular için kullanılan "onun bunun çocukları" ifadesine tepki göstererek bu sözlerle ilgili hukuki süreç başlatacağını da açıkladı.

"Davayla ilgili dosya hazırlattım. Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

TELEFONLARIN TOPLANMAMASINI BÖYLE SAVUNDU

Milli takım kampında futbolcuların telefonlarının neden toplanmadığı yönündeki soruya ise Hacıosmanoğlu, "Nazi kampı anlayışı gibi değil ki bu." yanıtını verdi.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mossi mossi :
    inşaatçı vizyonsuz bir adam. 4 0 Yanıtla
  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    Adam kötü birşey dememişki, hakaret yok, küfür yok. bizim çoçuklar değil. niye bu kadar zoruna gidiyor.o koltuktan kalkacaksın başka çaresi yok ibrahim begg 4 0 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    REİS BİLETİNİ KESERSE DAKKA OTURAMAZ O KOLTUKTA 0 0 Yanıtla
  • Galatasaray10 Galatasaray10:
    istifa etme yetkisi,vasfi yok ki. onu oraya getirenler,görevden alabilirler sadece. öbür türlü ihtimali yok 0 0 Yanıtla
  • nsgywyy8ry nsgywyy8ry:
    doğru söylüyor milli takım her turnuvada gidiyorduda bunda mı gidemedi..daha başarılılar kimler mesela 2002 kadrosuyla 26 yı kıyaslamayın cahilliktir…2002 den beri buraya niye gidemedik mesela o zaman dan bu zamana görüremeyenler bu kadar linç edilmedi..yazık günah 0 0 Yanıtla
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