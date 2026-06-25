Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı - Son Dakika
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Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı

Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
25.06.2026 07:31
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP'li Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon düzenlendi.

BAŞKANLAR GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlar kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında Başkan Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ile Güzelbahçe Belediye meclis üyesi ve CHP İzmir eski milletvekili Doğuş Bayır’ın da olduğu belirtildi.

Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı

ONUR YİĞİT KİMDİR?

Onur Yiğit, 1 Ocak 1984 tarihinde İzmir'in Balçova ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Balçova'da tamamladı. Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü'nde, yüksek lisansını ise İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Yüksek İşletme ve Sağlık Yönetimi alanında yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Yiğit, sağlık sektöründe çeşitli yatırım ve yönetim projelerinde görev aldı.

Balçova'daki Ömür Tıp Merkezi, Özel Balçova Fizik Tedavi Tıp Merkezi, Açık Radyoloji Merkezi ve İlke Tıp Merkezi ile İzmir Ayrancılar'da bulunan 150 yataklı Özel Medifema Hastanesi'nin kuruluş ve işletme süreçlerinde aktif rol üstlendi. Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren Asistana ve Medifema Global şirketlerinin kurucu ve üst düzey yöneticileri arasında yer aldı.

TÜSİAD üyesi olan Yiğit, ekonomi ve finans, kalkınma, girişimcilik, gençlik ve sosyal kalkınma alanlarında çeşitli çalışma gruplarında görev yaptı. Siyasi yaşamına çocukluk yıllarında ailesinin parti teşkilatlarındaki görevleri sayesinde ilgi duyan Onur Yiğit, resmi siyasi üyeliğinin ardından yerel yönetimlerde aktif görev üstlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Büyükşehir Encümeni olarak görev yapan Yiğit, çeşitli komisyonlarda çalıştı. Ayrıca Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyeliği görevini de sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Onur Yiğit, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Balçova Belediye Başkanı seçildi.

Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı

İSMAİL YETİŞKİN KİMDİR?

İsmail Yetişkin, 1976 yılında İzmir'in Seferihisar ilçesinde doğdu. Eğitimini Seferihisar Asil Nadir Lisesi'nde tamamladı. Çocukluk yıllarından itibaren siyasetin içinde yer alan Yetişkin, siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başladı.

CHP'de 27 yıl boyunca Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı görevlerini yürüten Yetişkin, iş hayatına tarım ve ticaret alanında başladı. Uzun yıllar Seferihisar'ın simge noktalarından Dutlaraltı'nda esnaflık yaptı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Seferihisar Belediye Başkanı seçilen İsmail Yetişkin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yeniden belediye başkanı olarak ikinci kez göreve geldi. Evli ve iki çocuk babası olan İsmail Yetişkin, Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi, İsmail Yetişkin, Seferihisar, Onur Yiğit, Operasyon, Balçova, Güncel, Son Dakika

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