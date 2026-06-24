Gezep\'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz\'deki ayrılığın perde arkası

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi "Taşacak Bu Deniz" 31. bölümüyle sezon arası verirken, kulislerden sızan ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizide 'Gezep' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Onur Dilber, yeni sezonda kadroda yer almayacağını sitem dolu bir mesajla duyurdu. Ancak madalyonun diğer yüzü kısa sürede ortaya çıktı; iddialara göre ayrılığın arkasında senaristlerle yaşanan "sahne" tartışması ve başrol Ulaş Tuna Astepe ile set arkasında yaşanan kavga var.

"ŞAŞIRARAK VE ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM"

Yeni sezon hazırlıkları başlamışken sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Onur Dilber, projeden çıkarıldığını şu sözlerle duyurdu ve sitem etti: "Taşacak Bu Deniz dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu. Karakterin özüne döneceğini umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş herkese sevgiyle…"

DAHA GÖRÜŞMELER BİTMEDEN...

Onur Dilber’in bu çıkışı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ayrılığın perde arkasına dair ilk detaylar ünlü gazeteci Birsen Altuntaş’tan geldi. Edinilen bilgilere göre, yapım kanadıyla görüşmeler henüz resmi olarak sonuçlanmamışken Onur Dilber’in aceleci davranarak bu veda mesajını paylaştığı öğrenildi.

SÜRPRİZ AYRILIĞIN PERDE ARKASI

Dizi kulislerinden sızan iddialar ise sette uzun süredir bir krizin hakim olduğunu gösteriyor.

Ayrılığın arkasındaki temel gerekçeler şu şekilde sıralanıyor:

Senaristleri Aramış: İddialara göre Onur Dilber, dizinin senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’i arayarak kendisine daha fazla sahne yazılması konusunda talepte bulundu. Bu durumdan rahatsız olan senaristlerin, daha 18. bölümde ünlü oyuncuyu engellediği konuşuluyor.

Ulaş Tuna Astepe ile Set Kavgası: Bardağı taşıran son damlanın ise bir çekim esnasında yaşandığı ileri sürüldü. Kına gecesi sahnelerinin çekimleri sırasında Onur Dilber ile dizinin başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe arasında set arkasında sert bir kavga yaşandığı, bu gerginliğin de ipleri tamamen kopardığı iddia ediliyor.

TRT 1’in sevilen projesinde yaşanan bu Gezep krizi ve "rol kapma" tartışmalarının ardından, yapım şirketinin veya başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin bir açıklama yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.