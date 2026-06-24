Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi - Son Dakika
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Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi

Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA\'ya şikayet etti anında yanıt geldi
24.06.2026 11:18
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Türkiye-Paraguay maçında Paraguaylı futbolcu Matias Galarza'nın, hakem Ivan Barton'un yere düşen saatini alıp bileğine taktığı iddiası sonrası TFF'nin FIFA nezdinde girişimde bulunduğu öne sürüldü. FIFA, hakemin ikinci bir saate sahip olması nedeniyle bu olayın maçın yönetiminde bir zafiyet oluşturmadığı görüşünü paylaşarak talebe olumlu yanıt vermedi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sabah'ın haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mücadele sırasında yaşanan bir olay nedeniyle FIFA'ya başvuruda bulundu.

Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi

HAKEMİN SAATİ GÜNDEM OLDU

İddiaya göre karşılaşmanın 45. dakikasında Paraguaylı futbolcu Matias Galarza, hakem Ivan Barton'un yere düşen saatini alarak bileğine taktı. Sarı kartı bulunan futbolcunun daha sonra saati hakeme geri verdiği öne sürülürken, bu anın görüntülere yansımadığı belirtildi.

Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi

TFF'NİN BAŞVURU YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Haberde, FIFA talimatlarında yer alan bazı kurallar doğrultusunda TFF hukukçularının konuyu değerlendirdiği ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu bilgilendirdiği öne sürüldü. İddiaya göre Hacıosmanoğlu'nun, "Yüzde 1 bile olsa, sessiz sedasız bu işi çözelim. Hakkımızı arayalım" ifadelerini kullanmasının ardından FIFA ile temasa geçildi.

Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi

FIFA'DAN OLUMSUZ YANIT İDDİASI

Haberde yer alan iddiaya göre FIFA, hakemin ikinci bir saat taşıyor olmasının görevini yapmasına engel oluşturmadığını belirterek başvurunun dayanağını yeterli bulmadı. FIFA'nın, "Hakemin ikinci bir saati olduğu için bu davranış zafiyete yer bırakmıyor" görüşünü ilettiği öne sürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kupası, Paraguay, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Mac oynandi kaybedildi 0 0 Yanıtla
  • Ertan Koç Ertan Koç:
    Ben utanırdım ya böyle bir itirazı yapmak için. Ne oynadınız ? Saatmiydi sorun? 0 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    haber idaadan ibaret dedikodu yani 0 0 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Adam saati çalmış ne alaka maç iptal etsin saatin olmadığı zaten fark edilir ve yerine yenisi gelir oynadığınız futbolu değerlendirin geriye dönüşü olmayacan bir hale getirdiniz 0 0 Yanıtla
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