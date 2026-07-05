Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, Tokyo'da depreme yakalandı - Son Dakika
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Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, Tokyo'da depreme yakalandı

05.07.2026 18:10
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Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, Tokyo tatili sırasında gittiği restoranda yemek yerken depreme yakalandı. Sarsıntıdan saniyeler önce onlarca telefonda aynı anda çalan erken uyarı alarmının ardından Japonların sergilediği sakinlik karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Cevizci, o anları "Koca salonda en endişeli iki insan bizdik" sözleriyle paylaştı.

Popüler müzik grubu Madrigal’in solisti Anıl Erdem Cevizci, tatil için gittiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da, ülkenin ünlü deprem kültürüyle yüz yüze geldi. Dünyanın en yoğun sismik hareketliliğine sahip ülkelerinden biri olan Japonya'da, deprem anında yaşanan sıra dışı soğukkanlılık ünlü şarkıcıyı şaşkına çevirdi.

ONLARCA CİHAZDAN AYNI ALARM SESİNİN YÜKSELMESİYLE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Cevizci, kült film 'Kill Bill'in efsanevi dövüş sahnesine ilham kaynağı olan tarihi bir restoranda akşam yemeği beklediği sırada büyük bir şok yaşadı.

Japonya'da sarsıntı dalgaları şehre ulaşmadan birkaç saniye önce devreye giren "Erken Uyarı Sistemi" nedeniyle, salondaki yüzlerce insanın cep telefonuna aynı anda acil durum bildirimi düştü.

Bir anda mekandaki onlarca cihazdan aynı alarm sesinin yükselmesiyle neye uğradığını şaşıran Cevizci, sarsıntı anında etrafındaki yerel halkın tepkisini hayretle izledi.

"KOCA SALONDA EN ENDİŞELİ İKİ İNSAN BİZDİK"

Deprem gerçeğiyle yaşamayı günlük bir alışkanlık haline getiren Tokyo sakinleri, alarmın ardından derin bir sessizliğe bürünerek oturdukları yerden bile kalkmadan sarsıntının geçmesini bekledi.

Restorandaki Japon müşterilerin deprem anında dahi panik yapmadan yemeklerini yemeye ve sohbet etmeye hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğini belirten Anıl Erdem Cevizci, yaşadığı korku dolu o anları, "Koca salonda en endişeli iki insan bizdik" sözleriyle özetledi. 

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Son Dakika Madrigal Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, Tokyo'da depreme yakalandı - Son Dakika

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