Venezuela'da 7,2 ve 7,5 Büyüklüğünde Depremler: Olağanüstü Hal İlan Edildi

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Başkent Caracas başta olmak üzere birçok bölgede binalar çökerken, bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede peş peşe meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Başkent Caracas'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodriguez, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki acil durum mekanizmalarının devreye alındığını ve Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

YIKIMIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Depremlerin ardından bölgeden gelen ilk görüntüler, yaşanan yıkımın büyüklüğünü ortaya koydu. Başkent Caracas başta olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde binaların yıkıldığı veya ağır hasar aldığı görüldü. Enkaz yığınlarının oluştuğu bölgelerde arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar artçı sarsıntı korkusuyla kendilerini sokaklara attı.

Panik yaşayan çok sayıda kişi açık alanlarda beklemeyi tercih ederken, ekipler enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için zamana karşı yarış başlattı.

20 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Rodriguez, şu ana kadar 20 artçı sarsıntının meydana geldiğini belirterek, Caracas'ın çeşitli ilçeleri ile Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde ciddi yıkımlar yaşandığını söyledi.

"Peş peşe iki deprem meydana geldi ve şu ana kadar 20 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu, ciddi sonuçlar doğuran bir durum." ifadelerini kullanan Rodriguez, tüm kamu kurumlarının kriz yönetimi kapsamında seferber edildiğini açıkladı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ, FAALİYETLER DURDURULDU

Rodriguez, olağanüstü hal kapsamında okulların tatil edildiğini, zorunlu olmayan tüm faaliyetlerin askıya alındığını ve hasar gören yapıların acilen denetleneceğini bildirdi.

"Önceliğimiz hayat kurtarmaktır. Şu anda ulusça birlik olma zamanı." diyen Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade etti. Can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DÜNYADAN VENEZUELA'YA DESTEK MESAJLARI

Rodriguez, depremlerin ardından ABD, Panama, Katar, Ekvador, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika başta olmak üzere birçok ülkenin dayanışma mesajı gönderdiğini belirterek, Birleşmiş Milletler ile uluslararası finans kuruluşlarına teşekkür etti.

USGS: DEPREMLER 39 SANİYE ARAYLA MEYDANA GELDİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, San Felipe kentinin ise 24 kilometre kuzeydoğusunda 7,2 büyüklüğünde iki depremin yalnızca 39 saniye arayla meydana geldiğini açıkladı. USGS, depremlerin derinliğini Yumare'de 10 kilometre, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olarak duyurdu.