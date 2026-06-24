İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak

İddia: Trump\'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye\'ye jet motoru satacak
24.06.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donald Trump'ın NATO zirvesi için Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesi çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Reuters, ziyaretten önce ABD yönetiminin Türkiye'ye jet motoru satışı yapmayı planladığını yazdı. Satış gerçekleşirse, jet motorları Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN'da kullanılacak.

Reuters'ın geçtiği haberde, "Trump'ın ankara'ya yapacağı ziyaret öncesinde ABD yönetimi, Türkiye'ye jet motoru satışı yapmayı planlıyor." iddiası yer aldı.

"ABD, JET MOTORU SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK"

ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki ay Ankara’da yapılacak NATO zirvesi için gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, Washington’dan kritik bir hamle geldi. Reuters haber ajansının kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi Türkiye’ye yüzlerce milyon dolar değerinde jet motoru satışı yapmayı planlıyor. Kongre’den gelebilecek olası itirazlara rağmen Trump yönetiminin bu satışı onaylamaya hazırlandığı belirtiliyor.

KAAN'DA KULLANILACAK

Konuya yakın dört kaynağa göre satış paketi, Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN’da kullanılacak General Electric üretimi motorları kapsıyor. Kaynaklardan biri, paketin değerinin 700 milyon doları aşabileceğini söyledi.

ABD-TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki jet motoru tedarik görüşmeleri, geçmişteki S-400 ve F-35 krizlerinin ardından son dönemde Trump yönetiminin hamleleriyle yeni ve hareketli bir faza girdi. Türkiye’nin yerli muharip uçağı KAAN gibi projelerle havacılık alanında attığı adımlar ve iki lider arasındaki doğrudan temaslar, ABD’nin Türkiye ile savunma ortaklığını yeniden canlandırma motivasyonunu artırıyor. Özetle, Washington yönetimi jet motoru satışı konusunda kararlı adımlar atsa da sürecin resmiyet kazanması için Kongre içerisindeki siyasi ve bürokratik engellerin tamamen aşılması gerekiyor.

NATO ZİRVESİ'NDE TRUMP İLE KRİTİK TEMAS

Öte yandan Türkiye'nin dış politika ajandasındaki en sıcak başlıklardan biri olan yaklaşan NATO Zirvesi'ne dair konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile beklenen görüşmeye dair sinyali verdi. Zirve marjında müttefik liderler arası diplomasinin yoğun geçmesi beklenirken, Erdoğan gazetecilerin sorusu üzerine, "Trump ile NATO Zirvesi'nde baş başa görüşme büyük ihtimalle olur" dedi.

Bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

TRUMP'IN İKİNCİ BAŞKANLIK DÖNEMİNDE İLK TÜRKİYE ZİYARETİ

Trump, Ankara'da gerçekleştirilecek zirveye katılacağını burada doğrulayarak, "Yakında Türkiye'ye gideceğim." demişti. Bu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Türkiye, Ankara, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Trump,şi,jınpıng,putin macron .starmer BM daimi üyeleri yanisi şu dünya avuçlarının içinde perde Arkasındaki en büyük ekonomik güç olan hatta kumanda elinde olan da az güneyde tehlikeli ciddi tehlikeli zor iş dengeli politika kurmak. artık herkes az az yerını ve taraf ını bellı etmeye basladı 3.düny ...umarım olmaz ne dıyelım 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    şu hani % 100 yerli olan kaan ın motoru mu ? 0 0 Yanıtla
  • TC Tabak TC Tabak:
    Ziyaaa, ziyaaaa 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Fransa’da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü Fransa'da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü
Donald Trump insafa geldi ABD’den İran’a izin Donald Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin
Krikodan düşen aracın altında kalan kaporta ustası yaralandı Krikodan düşen aracın altında kalan kaporta ustası yaralandı
Resmi teklif yapıldı Fenerbahçe’den istiyor Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den istiyor
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı
Salihli’de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama Salihli'de hem güvenlik görevlisine hem de köpeğe tekmeli saldırıya tutuklama
4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı 4 gün önce aldığı ehliyeti alkolden kaptırdı

19:31
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak
Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak
18:34
Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı oldu
Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı oldu
17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:48
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
17:41
İsrail’den ABD’ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
12:54
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 19:40:22. #7.12#
SON DAKİKA: İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.