A Milli Takımımız Dünya Kupası\'na galibiyetle veda etti

A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son hafta maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye, 3-2 kazandı.

ABD MAÇIN BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 3. dakikasında ABD öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Belharter uzak direğe ortaladı. Kale sahası önü sağ çaprazında boş kalan Trusty, meşin yuvarlağı düzeltip çaprazdan sert vuruşla takımını öne geçirdi.

ARDA GÜLER'DEN CEVAP GECİKMEDİ

10. dakikada A Milli Futbol Takımı maçta eşitliği yakaladı. Arda Güler'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta rakipten önce topu kapan Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasına hareketlenen Arda Güler'le yeniden topu buluşturdu. Yıldız oyuncu karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ve topu ağlara yolladı. Arda Güler'in attığı bu gol, milli takımımızın turnuvadaki ilk golü oldu.

AY-YILDIZLILAR ORKUN İLE ÖNDE

31. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Kenan'ın pasında topla buluşan Arda Güler, soldan savunmanın arkasına sarkan Eren Elmalı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu son çizgiye inip kale sahası önündeki Orkun'a yerden ortaladı. Orkun Kökçü yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu.

ABD SKORA DENGE GETİRDİ

Karşılaşmanın 49. dakikasında skora denge geldi. Savunmamızın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası çizgisi üzerinde önünde bulan Berhalter'ın sert vuruşu köşeden ağlarla buluştu.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

61. dakikadaki ABD hücumunda ceza alanında Pulisic'ten seken top kaleye yöneldi, Uğurcan'ın kurtarışının ardından top direğe çarparak yine ABD'li oyuncuların önünde kaldı. McKennie'nin ceza alanı koşusuna atılan pastan önce araya giren savunmamız topu uzaklaştırdı.

KAAN AYHAN İLE ÖNE GEÇTİK

Türkiye, 90+8'de yeniden öne geçti. Arda Güler'in rakibine attığı şık bacak arası çalımın ardından top Mert Müldür'e, oradan Salih Özcan'a geldi. Salih'in ceza sahasının solundan çıkardığı pasta Can Uzun'un şutu savunmadan sekti. Dönen topu iyi takip eden Kaan Ayhan, son dokunuşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

DÜNYA KUPASI'NA 3 PUANLA VEDA ETTİK

A Milli Futbol Takımı müsabakadan 3-2 galibiyetle ayrılırken 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Ev sahibi ABD, 6 puanda kalmasına rağmen grubunu lider tamamladı.