Adalet Bakanı: 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanı: 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

25.06.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adaletin tecellisi ve vatandaşların huzuru için kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetler ve kayıp şahıs vakalarının çözülmesini öncelikli hedef olarak gördüklerini ifade eden Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı aracılığıyla geçmişe dönük dosyaların yeniden incelendiğini kaydetti. 

"19 FAİLİ MEÇHUL CİNAYET AYDINLATILDI"

Gürlek, "Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek inceliyoruz. Daire Başkanlığımızın faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık" dedi.

"HİÇBİR FAİLİ MEŞHUL KARANLIKTA KALMAYACAK"

Paylaşımında devam eden çalışmalara ilişkin bilgi veren Gürlek, 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 52 ilde 147 maktulün bulunduğu 141 dosyanın incelendiğini ve 47 maktullü 44 dosyada cumhuriyet başsavcılıkları ile kolluk birimlerince oluşturulan özel çalışma ekiplerinin görev yaptığını aktardı. Faili meçhul soruşturmalarında görev alan cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür eden Gürlek, "Hiçbir faili meçhul, karanlıkta kalmayacak; adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" ifadelerini kullandı. 

ÇÖZÜLEN DOSYALAR ŞÖYLE:

1- Abdullah Uslu – Muğla (Marmaris)

2023 yılında ilk etapta kaza olarak değerlendirilen olayın, yeniden yapılan incelemelerde cinayet olduğu ortaya çıktı.

2- Fatma Teryaki ve İbrahim Teryaki – Nevşehir (Ürgüp)

2016 yılında evlerinde öldürülen karı-kocanın cinayetinin aile içinden planlandığı belirlendi.

3- Kübra Yapıcı – Burdur (Bucak)

Silahla öldürülen Kübra Yapıcı'nın cesedinin yakılarak baraja atıldığı tespit edildi.

4- Kadriye Tetik, Havva Yıldırım ve Sevda Atalay – Antalya (Elmalı/Korkuteli)

Benzer yöntemle işlenen üç kadın cinayetinin aynı failler tarafından gerçekleştirildiği DNA incelemeleriyle ortaya çıkarıldı.

5- Galip Öztürker – Aydın (Germencik)

2002 yılında işkence edilip öldürülen Galip Öztürker cinayetinde yıllar önce yazılan itiraf mektubu yeniden değerlendirilerek olay aydınlatıldı.

6- Zeynep Aydın – Tekirdağ (Marmaraereğlisi)

Evinde bıçaklanarak öldürülen Zeynep Aydın'ın katili, kamera görüntüleri ve teknik incelemelerle belirlendi.

7- Aynur Kanbur – İstanbul (Şişli)

"Mezdeke Dans Üçlüsü" üyesi Aynur Kanbur'un apartman girişinde silahla öldürülmesi olayı teknik delillerle çözüldü.

8- Şeref Kocabıyık – Antalya (Kepez)

Bekçi kulübesinde öldürülüp cesedi yakılan Şeref Kocabıyık cinayeti, çalınan cep telefonu üzerinden aydınlatıldı.

9- Maia Khimshiashvili – Ağrı (Patnos)

Araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Gürcistan uyruklu Maia Khimshiashvili'nin öldürülmesi balistik ve teknik delillerle çözüldü.

10- Erhan Erkara – Karaman

2008 yılında kaybolduktan sonra cesedi barajda bulunan Erhan Erkara'nın öldürüldüğü teknik incelemelerle ortaya çıkarıldı.

11- Dorukhan Büyükışık – İzmir

İlk etapta "yüksekten düşme" olarak değerlendirilen ölüm olayının cinayet olduğu belirlendi.

12- Mehmet Şirin Çelik – Batman (Beşiri)

Hayvan otlatırken silahlı saldırıyla öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayeti, gizli tanık ve teknik delillerle aydınlatıldı.

13- Kimliği belirsiz kız bebek – Manisa

Çöp poşeti içinde bulunan bebeğin ölümünde annesinin kimliği topuk kanı kayıtlarından tespit edildi.

14- Aysel Yıldırım – Malatya

Kaybolan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğü kamera kayıtları ve dijital delillerle ortaya çıkarıldı.

15- Nesim Bayram – Ağrı (Eleşkirt)

2013 yılında kaybolan Nesim Bayram'ın öldürüldüğü yeni tanık beyanları ve teknik incelemelerle belirlendi.

16- Evindar Tiğrak – Batman

Kayıp olarak aranan Evindar Tiğrak'ın öldürüldüğüne ilişkin güçlü delillere ulaşılarak şüpheliler yakalandı.

Kaynak: İHA

Akın Gürlek, Güvenlik, Politika, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı: 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı Çantasından neşter ve biber gazı çıktı Adliyeye kalem silahla girmeye çalıştı! Çantasından neşter ve biber gazı çıktı
Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak Gazi Konut Yeni Bahçelievler Projesi ile vatandaşları doğayla buluşturacak
Türkiye tarihinin en büyük operasyonu 10 bin tarihi eser ele geçirildi Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! 10 bin tarihi eser ele geçirildi
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri belli oldu UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu
Hacıosmanoğlu’ndan Infantino’ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya telefon: Bu kural futbolun doğasına ters
İngiltere’de dikkat çeken yürüyüş İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş
Davutoğlu’nun Ahmed Şara’ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu Davutoğlu'nun Ahmed Şara'ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu
Trump’a “Pedofil“ şoku Destekçilerinin önünde protesto edildi Trump'a "Pedofil" şoku! Destekçilerinin önünde protesto edildi
Bir transfer daha açıklandı Genç futbolcu 5 yıl Fenerbahçe’de Bir transfer daha açıklandı! Genç futbolcu 5 yıl Fenerbahçe'de
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi’nde Trump ile baş başa görüşme olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşme olabilir
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı
Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj Dünyanın konuştuğu Ganalı şamandan videolu mesaj
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
Yamal’ın kardeşinin komik anları Yere düştü, kendinden geçti Yamal'ın kardeşinin komik anları! Yere düştü, kendinden geçti
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
Fenerbahçe’de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Gazze’de çocukları hedef alan soykırım politikası insanlık vicdanında mahkum olmuştur TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Gazze’de çocukları hedef alan soykırım politikası insanlık vicdanında mahkum olmuştur
Yakıştı mı Hakan Paylaşımına tepki yağıyor Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor
Venezuela’da 39 saniye arayla iki büyük deprem Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Yeni transfer iddiası Erdoğan’ın “Daha geçmedin mi“ diye sitemi harekete geçirdi Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın "Daha geçmedin mi?" diye sitemi harekete geçirdi
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark çift hanelere ulaştı 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark çift hanelere ulaştı

11:11
Dünya Kupası’na öpüşmek için gitmiş Önüne gelenin dudağına yapışıyor
Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor
11:07
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
11:06
İsmail Kartal ilk idmanına çıktı Sıcakta giydiği eşofman taraftarı şaşırttı
İsmail Kartal ilk idmanına çıktı! Sıcakta giydiği eşofman taraftarı şaşırttı
10:54
Geceye damga vuran kare Herkes Nedved’in o halini konuşuyor
Geceye damga vuran kare! Herkes Nedved'in o halini konuşuyor
10:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark çift hanelere ulaştı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark çift hanelere ulaştı
10:43
Türkiye istenmeyen listede Dünya Kupası’nda gol atamayan sadece 3 takım kaldı
Türkiye istenmeyen listede! Dünya Kupası'nda gol atamayan sadece 3 takım kaldı
10:20
Yeni transfer iddiası Erdoğan’ın “Daha geçmedin mi“ diye sitemi harekete geçirdi
Yeni transfer iddiası! Erdoğan'ın "Daha geçmedin mi?" diye sitemi harekete geçirdi
10:15
İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken açıklama
İstanbul programını iptal eden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama
10:09
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa sorusuna olay yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa sorusuna olay yanıt
09:59
Okan Buruk’un oğlunu görenler tanıyamadı Boyu babasını geçti
Okan Buruk'un oğlunu görenler tanıyamadı! Boyu babasını geçti
09:22
İşte Dünya Kupası’na veda eden 7 takım
İşte Dünya Kupası'na veda eden 7 takım
09:15
Bu saçmalığa biri dur desin Dünya Kupası’nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı
Bu saçmalığa biri dur desin! Dünya Kupası'nı karıştıran olayın görüntüleri ortaya çıktı
09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
09:00
Maçın önüne geçtiler Herkes onları konuşuyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor
08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:42
Meksika 3’te 3 yaptı Çekya’nın Dünya Kupası macerası sona erdi
Meksika 3'te 3 yaptı! Çekya'nın Dünya Kupası macerası sona erdi
06:29
Dünya Kupası’nda tarih yazan birileri var İlk kez son 32 turuna yükseldiler
Dünya Kupası'nda tarih yazan birileri var! İlk kez son 32 turuna yükseldiler
04:14
Venezuela’da 39 saniye arayla iki büyük deprem Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 11:32:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı: 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.