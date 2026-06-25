CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil

CHP Milletvekili Gürsel Erol\'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
25.06.2026 21:35
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İngiltere’deki COP31 İş Dünyası Forumu’nda konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 6 Şubat felaketi sonrası yürütülen çalışmaları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un performansını "başarı hikayesi" olarak nitelendirip övgü dolu ifadeler kullandı. Erol, "450 bin konutu çok kısa bir süre içinde bitirmek ve milyonlarca insanın orada güvenle barınmalarını sağlamak her ülkenin harcı değil, çok zor bir iştir” dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 8'incisi düzenlenen "Londra İklim Eylemi Haftası" etkinlikleri, uluslararası siyaset ve iş dünyasını bir araya getirmeye devam ediyor. Organizasyonun üçüncü gününde gerçekleştirilen COP31 İş Dünyası Forumu'na, Türkiye'yi temsilen katılan heyette yer alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un konuşması damga vurdu.

HÜKÜMETİN DEPREM PERFORMANSINI ÖVDÜ

Siyasetteki alışılmış sert ve gerilimli kutuplaşma iklimini bir kenara bırakan CHP'li Erol, kürsüden özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalar nedeniyle AK Parti hükümetine ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yönelik övgü dolu ifadeler kullandı.

Tüm muhalefet milletvekillerinin Türkiye'nin birer temsilcisi olarak orada bulunduklarını hatırlatan Erol, devletin ve milletin yararına yapılan doğru işlerin arkasında durmanın bir görev olduğunu vurguladı.

"ALINAN TEDBİRLER SAYESİNDE ELAZIĞ'DA BİR TEK CAN KAYBIMIZ DAHİ OLMADI"

Özellikle kentsel dönüşüm ve depreme dirençli kentler vizyonu üzerinden şekillenen eylem planlarını değerlendiren Gürsel Erol, kendi seçim bölgesi olan Elazığ'dan örnekler vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bir doğru iş yapılmışsa ona destek verilmesi ve kendi düşüncelerinizin paylaşılarak eklemeler yapılması gerekiyor. Sayın Bakanım, COP31 eylem ajandasında depreme dirençli şehirler vurgunuz var. İklim krizi, sanayi yatırımlarının yeniden planlanması ve enerji kaynaklarının doğru kullanılması çok önemli ancak bizim bir de hayati deprem riskimiz var. Ben Elazığ milletvekiliyim; 2020 yılında şehrimizde çok büyük bir deprem yaşadık. Sayın Bakanımız o dönem iki ay boyunca bölgeden bir an bile ayrılmayarak çok kısa sürede 25 bin konut inşa etti ve barınma sorununu kökten çözdü. İşte o dönem alınan bu sarsılmaz tedbirler ve doğru kentsel yapılanma sayesinde, 2023 yılındaki büyük felakette Elazığ'da bir tek can kaybımız dahi olmadı, hiçbir bina yıkılmadı."

“MİLYONLARCA İNSANIN GÜVENLE BARINMALARINI SAĞLAMAK HER ÜLKENİN HARCI DEĞİL”

Depreme dayanıklı kentler inşa etmenin artık küresel bir sorun ve sorumluluk olduğunu dile getiren CHP'li Erol, Bakan Kurum'un kriz anlarındaki yönetim refleksini bir "başarı hikayesi" olarak tanımladı.

Türkiye'nin afet refleksine değinen Erol, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "450 bin konutu çok kısa bir süre içinde bitirmek ve milyonlarca insanın orada güvenle barınmalarını sağlamak her ülkenin harcı değil, çok zor bir iştir. Bu tam anlamıyla bir başarı hikayesidir. Asrın felaketi yaşanırken, bu felakete yönelik bu denli hızlı çözüm üretebilme kapasitesi ayrıca müthiş bir organizasyon yeteneğidir. Biz sizin bu iş yapma kapasitenizi çok iyi biliyoruz. Sizi COP31 Başkanı seçerek uluslararası arenada ne kadar doğru ve isabetli bir karar verildiği bir kez daha ortadadır."

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Son Dakika Gürsel Erol CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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