Kaman OSB’de yönetim krizi: Başkan Demirci'den çok sert "İmza memuru değilim" çıkışı - Son Dakika
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Kaman OSB’de yönetim krizi: Başkan Demirci'den çok sert "İmza memuru değilim" çıkışı

Kaman OSB’de yönetim krizi: Başkan Demirci\'den çok sert "İmza memuru değilim" çıkışı
25.06.2026 20:35
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Kaman OSB yönetimindeki kriz, Belediye Başkanı Emre Demirci'nin zehir zemberek açıklamalarıyla patlak verdi. Bilgi paylaşılmadığı gerekçesiyle toplantıyı terk eden Demirci; şaibeli avukatlık sözleşmelerinden, fahiş beton fiyatlarına ve adrese teslim proje iddialarına kadar pek çok usulsüzlüğü gündeme taşıdı. Önüne konan onaylı ruhsatları imzalamayı reddeden Demirci, "Ben bu milletin hakkını korumak için seçildim, imza memuru değilim" diyerek OSB yönetimine meydan okudu.

Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, Kaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetiminde yaklaşık 9 aydır şeffaflık krizi yaşandığını belirterek toplantıyı terk etti. Düzenlediği basın toplantısında beton fiyatlarındaki fahiş farktan, şaibeli proje bedellerine ve avukatlık sözleşmelerine kadar çok sert sorular yönelten Demirci, "Ben imza memuru değilim, bilmediğim evraka imza atmam" dedi.

Kırşehir’in Kaman ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetiminde uzun süredir perde arkasında yaşanan gerilim, kamuoyuna taşındı. Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci ve Kaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Demirci, OSB yönetim kurulu toplantısını protesto ederek terk etti. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Belediye Başkanı Demirci, OSB idaresine yönelik çok ciddi iddialar ve sorular gündeme getirdi.

"DOKUZ AYDIR SORULARIMIZA CEVAP ALAMIYORUZ"

Belediyenin Kaman OSB’de yüzde 40 pay sahibi olduğunu ve kendisinin de başkan vekili olarak görev yaptığını hatırlatan Emre Demirci, yönetim süreçlerinin şeffaf yürütülmediğini savundu. Yatırımlara karşı olmadıklarının altını çizen Demirci, "Biz bu memleketin evlatlarıyız. OSB ve Kaman ne kadar gelişirse o kadar mutlu oluruz. Ancak yaklaşık 9 aydır OSB ile ilgili sorduğumuz hiçbir soruya cevap alamıyoruz. Başkan vekili olarak bu bilgileri almak bizim hakkımız değil mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"C25 BETON KAMAN’DA NEDEN 3 BİN 700 LİRA?"

Kaman'daki inşaat ve konut maliyetlerini doğrudan etkileyen beton fiyatlarındaki fahiş farka dikkat çeken Başkan Demirci, çevre illerle kıyaslama yaptı. C25 betonun metreküp fiyatının Kırşehir ve Kırıkkale’de yaklaşık 3 bin TL seviyesinde olduğunu belirten Demirci, "Kaman’da bu fiyat neden 3 bin 700 lira? Kaman’daki bir dairenin maliyeti sadece bu fiyat farkı nedeniyle neden yaklaşık 150 bin lira artıyor? Benim Kamanlı hemşehrimin cebinden neden daha fazla para çıkıyor?" diye sordu.

PROJE BEDELLERİ VE "EŞ" İDDİASI 

Basın toplantısının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise yatırımcılardan gelen şikayetler oldu. OSB müdürünün eşinin proje hizmetleri verdiği yönünde iddialar olduğunu öne süren Demirci, şunları kaydetti:

"Yatırımcılardan şikayetler alıyoruz. Bu hizmeti OSB müdürünün eşinden almayan yatırımcıların idari veya hukuki güçlük yaşayabileceği yönünde iddialar var. Ankara’da yaklaşık 160 bin TL’ye hazırlanan bazı projeler için Kaman’da 460 bin TL’ye kadar bedel talep edildiği söyleniyor. Bu iddiaları Kaman Kaymakamlığı ile paylaştık, sürecin incelenmesi gerekiyor."

"BEN İMZA MEMURU DEĞİLİM"

Ruhsat işlemlerinin sisteme giriliş ve onaylanış biçimine de rest çeken Demirci, kurumsal işleyişe tepki göstererek, "Ruhsat sisteme giriliyor, onayı veriliyor ve numarası alındıktan sonra imzalamamız için önümüze getiriliyor. Ben imza memuru değilim. Milletin verdiği görevi en iyi şekilde yapmak için seçilmiş bir başkanım. Bilgimin olmadığı hiçbir evraka imza atmamı benden bekleyemezsiniz" dedi.

2 BİN 100 TL'LİK AVUKAT GİTTİ, 30 BİN TL'LİK AVUKAT GELDİ

OSB bünyesindeki avukatlık sözleşmesinde yapılan ani ve yüksek maliyetli değişikliği de sorgulayan Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, tasarruf döneminde yapılan bu harcamayı şu sorularla eleştirdi:

"Kaman OSB’nin avukatı neden görevden alındı? Kaman’da avukat mı yok? Yedi yıldır aylık 2 bin 100 TL ücret ödediğimiz avukatın yerine, neden Ankara’dan aylık 30 bin TL bedelle başka bir avukatla anlaşma gereği duyuldu?"

"İTİRAZIMIZ YATIRIMA DEĞİL, ŞEFFAF OLMAYAN YÖNETİME"

Konuşmasının sonunda Kaman OSB’nin büyümesini her zaman desteklediklerini yineleyen Demirci, itirazlarının sadece körü körüne yürütülen karar mekanizmalarına olduğunu belirtti. Başkan Demirci; beton fiyatları, ruhsatlar, fahiş proje bedelleri ve avukatlık sözleşmesi konularında OSB yönetiminden resmi ve belgeli bir açıklama beklediklerini ifade etti.

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Son Dakika Kırşehir Kaman OSB’de yönetim krizi: Başkan Demirci'den çok sert 'İmza memuru değilim' çıkışı - Son Dakika

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