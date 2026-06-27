Kadir İnanır yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin - Son Dakika
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Kadir İnanır yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin

Kadir İnanır yıllar önce "Annemin sözleri hayatımı belirledi" diye anlatmıştı: Her yolu denedim, ölmedin
27.06.2026 08:22
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77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın yıllar önce annesiyle ilgili anlattığı sözler, vefatının ardından yeniden konuşulmaya başladı. İnanır yıllar önce verdiği röportajda "Seni düşürmek için bildiğim bütün metotları uyguladım oğlum, ölmedin. Sen Kadir İnanır olacakmışsın meğerse" ifadelerini kullanmıştı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, zatürre tedavisi gördüğü hastanede organ yetmezliğinden 77 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan acı haberin ardından, usta oyuncunun geçmiş yıllarda verdiği röportajlar ve yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Kadir İnanır yıllar önce

Özellikle yönetmen Hüseyin Karabey'in imzasını taşıyan "Kuzeyden Gelen Adam" belgeselinde annesiyle ilgili anlattığı sözler, sosyal medyada binlerce kişi tarafından yeniden paylaşıldı.

Kadir İnanır yıllar önce

"MEĞER SEN KADİR İNANIR OLACAKMIŞSIN"

Belgeselde annesinin kendisine söylediği sözleri anlatan Kadir İnanır, hayatını etkileyen o anıyı şu ifadelerle aktarmıştı:

"Hayatımı belirleyen annemin bir sözü var: dedi ki; 'Seni düşürmek için bildiğim bütün metotları uyguladım oğlum, ölmedin. Sen Kadir İnanır olacakmışsın meğerse.'"

Kadir İnanır yıllar önce

Usta oyuncunun yıllar önce paylaştığı bu anı, vefatının ardından yeniden gündeme gelirken, sevenlerini bir kez daha duygulandırdı.

"ÖZEL BİR İSTEĞİ VE VASİYETİ YOKTU"

İnanır'ın vefat ettiği hastanenin önünde konuşan yeğeni Levent İnanır, "Akciğerde sorun, böbreklerde sorun vardı. Artık organları yorulmuştu. Kendi yorulmuştu, kalbi yorulmuştu. Özel bir isteği yoktu, vasiyeti yoktu. Biz elimizden geldiğince Kadir İnanır neye layıksa onu en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Onu, ona yakışır şekilde uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır yıllar önce

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Kadir İnanır için ilk tören 28 Haziran Pazar günü (yarın) saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Buradaki anma töreninin ardından Kadir İnanır'ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirilecek. Kılınacak cenaze namazını müteakip İnanır, Ulus Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.

Kadir İnanır yıllar önce

3 GÜN ÖNCE ABLASINI KAYBETMİŞTİ

Sanatçı Soner Arıca ile Levent İnanır ve merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, aktör Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca, 23 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Arıca, 24 Haziran'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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