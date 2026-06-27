Arabalardaki ses sistemlerine "müzik keyfi" standardı geliyor - Son Dakika
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Arabalardaki ses sistemlerine "müzik keyfi" standardı geliyor

Arabalardaki ses sistemlerine "müzik keyfi" standardı geliyor
27.06.2026 09:24
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Trafik Kanunu uygulama yönetmeliği tamamlandı. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgilere göre, yeni düzenlemeyle araç içi ses sistemlerine ilişkin tartışmalar sona ererken, belirlenen teknik standartlara uyan sürücüler için yasal güvence getirildi ve ceza uygulanmasının şartları da net olarak belirlendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde araç içi ses sistemlerine ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre; yeni yönetmelikle birlikte, uzun süredir sürücüler arasında tartışma konusu olan ses sistemleri konusunda teknik standartlar ilk kez açık şekilde tanımlandı. Böylece uygulamada yaşanan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflenirken ses sistemlerine "müzik keyfi" standartları getirilecek.

SUBWOOFER VE AMFİ İÇİN SINIR BELİRLENDİ

Yönetmelikle birlikte araçların bagaj bölümünde 1 adet maksimum 45 Hz subwoofer ile 1 adet maksimum 300 watt amplifikatör (amfi) bulundurulması serbest bırakıldı. Böylece araç sahiplerinin kaliteli ses sistemi kullanmasının önü açılırken, aynı zamanda teknik sınırlar da net şekilde belirlenmiş oldu.

SES CEZASI İÇİN İKİ ŞART ARANACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte ses sistemi nedeniyle ceza uygulanabilmesi de objektif kriterlere bağlandı. Buna göre bir araca işlem yapılabilmesi için; sesin araç dışına taşarak kamunun huzur ve sükununu bozması, bu durumun somut şekilde kayıt altına alınması şartları birlikte aranacak.

Bu düzenlemeyle araç içerisinde kendi halinde müzik dinleyen sürücülerin hakları koruma altına alınırken, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

"YASAK" YERİNE STANDART VE SERBESTLİK ANLAYIŞI

Hazırlanan yönetmelikte yasaklayıcı yaklaşım yerine standartların belirlenmesi esas alındı. Araç içi ses sistemleri konusunda sürücülere belirli teknik sınırlar içerisinde serbestlik tanınırken, yalnızca kamu düzenini bozacak seviyedeki kullanımlar yaptırıma tabi tutulacak.

CUMHURBAŞKANI ONAYINDAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Hazırlanan Trafik Kanunu uygulama yönetmeliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Onayın ardından yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte araç içi ses sistemlerine ilişkin yeni kurallar resmen uygulanmaya başlanacak.

Yönetmeliğe ilişkin diğer detaylar;

Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları

İçişleri Bakanlığı, Mustafa Çiftçi, Şerife Güzel, Trafik, Gündem, Güncel, Ankara, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arabalardaki ses sistemlerine 'müzik keyfi' standardı geliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arabalardaki ses sistemlerine "müzik keyfi" standardı geliyor - Son Dakika
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