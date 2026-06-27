Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin

Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin
27.06.2026 13:03
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Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, yaptığı açıklamada eleştirileri hak ettiklerini belirterek, "Eleştirileceğiz ve bundan ders çıkaracağız." ifadelerini kullandı. Milli futbolcu ayrıca Türk halkından özür dileyip, "Hakkınızı helal edin." mesajını paylaştı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşanan hayal kırıklığını dile getirirken, eleştirilerden ders çıkaracaklarını ifade etti.

"ELEŞTİRİLECEĞİZ VE DERS ÇIKARACAĞIZ"

Kerem Aktürkoğlu paylaşımında, "Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin

"MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

24 yıl sonra katıldıkları Dünya Kupası'nda beklentileri karşılayamadıklarını belirten milli futbolcu, "Büyük hayallerle gitmiştik Dünya Kupası'na. Daha iyisini yapmamız gerekiyordu ama olmadı. Kendi adıma ülkemizden, milletimizden bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin." dedi.

A Milli Futbol Takımı, Kerem Aktürkoğlu, Dünya Kupası, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Aldığı iz pirimleri şehit aileleri ne bagislamazsaniz ben hiç birinize eğer hakkınız var diyorsanız bir kuruşluk bile hakkim var ise ben etmiyorum isteyen etsin 0 0 Yanıtla
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