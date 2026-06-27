Galatasaray'da tarihi kongre! Dursun Özbek, "En çok heyecanlandığım proje" diyerek duyurdu - Son Dakika
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Galatasaray'da tarihi kongre! Dursun Özbek, "En çok heyecanlandığım proje" diyerek duyurdu

Galatasaray\'da tarihi kongre! Dursun Özbek, "En çok heyecanlandığım proje" diyerek duyurdu
27.06.2026 12:54
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Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda 11 farklı konuda üyelerden yetki istendi. Başkan Dursun Özbek, Aslantepe Vadisi Projesi için "En çok heyecanlandığım proje" derken, NBA Europe projesinin de kulüp için önemli bir gelir kapısı olacağını söyledi.

Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübün geleceğini ilgilendiren 11 farklı konuda üyelerden yetki talep etti.

11 KRİTİK MADDE OYLANDI

Genel kurulda Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde akademi ve kadın futbol kamp binasının yapılması, Aslantepe Vadisi Projesi, Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi, Hasnun Galip Binası ile Riva ve Büyükçekmece'deki arazilere ilişkin projeler üyelerin onayına sunuldu.

Ayrıca Basketbol AŞ'nin kurulması ve Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ'nin halka arzı da gündem maddeleri arasında yer aldı.

"TARİHİ BİR DÖNEM YAŞIYORUZ"

Konuşmasında kulübün yalnızca sportif değil kurumsal anlamda da önemli bir dönüşüm yaşadığını belirten Dursun Özbek, kalıcı başarının güçlü tesisler ve sağlam mali yapıyla mümkün olduğunu söyledi. Özbek, projelerin toplam yatırım tutarının yaklaşık 250 milyon dolar olduğunu ifade etti.

"EN ÇOK HEYECANLANDIĞIM PROJE"

Aslantepe Vadisi Projesi'ne ayrı bir parantez açan Özbek, "Aslantepe Vadisi, Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğüm ve bu dönemde en çok heyecanlandığım projedir. Bu proje ile basketbol, voleybol ve amatör branşları tek çatı altında toplayacağız." dedi.

NBA EUROPE HEDEFİ

Özbek, Basketbol AŞ için istenecek yetkinin NBA Europe projesinde hissedar olabilmek ve kalıcı lisans almak açısından kritik olduğunu belirtti. NBA yetkilileriyle uzun süredir temas halinde olduklarını söyleyen Galatasaray Başkanı, bu projenin kulübe önemli gelir sağlayacağını ifade etti.

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da tarihi kongre! Dursun Özbek, 'En çok heyecanlandığım proje' diyerek duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da tarihi kongre! Dursun Özbek, "En çok heyecanlandığım proje" diyerek duyurdu - Son Dakika
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