Fatih Terim, kendi YouTube kanalında A Milli Futbol Takımı'nın ABD galibiyetini ve Dünya Kupası'na veda etmesini değerlendirdi.
Terim, yaşanan hayal kırıklığının ardından gözlerin UEFA Uluslar Ligi'ne çevrilmesi gerektiğini belirterek, "Bu turnuva bitti, şimdi Uluslar Ligi başlıyor. En kısa sürede herkes bu sürecin fiziksel, ruhsal ve zihinsel tedavisini yapmalı. Hayat devam ediyor." dedi.
Türk futbolunda mağlubiyetlerin etkisinin çok daha büyük hissedildiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Bizde kayıplar çok ağır darbeler verir. Bu durum oyuncular üzerinde baskı ve kaybetme korkusu oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
Fatih Terim, sözlerini, "Şans, iyi bir planın geriye kalanıdır. Şans, çalışana yardım eder. Aksi halde size 'merhaba' falan demez." ifadeleriyle tamamladı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Fatih Terim'den Milli Takım'a olay mesaj: Çalışmayana şans 'merhaba' demez - Son Dakika
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