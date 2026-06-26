Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var - Son Dakika
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Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var

Putin\'den NATO\'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var
26.06.2026 13:57
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Avrupa istihbarat kaynakları, Rusya'nın NATO üyesi Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik askeri provokasyon hazırlığında olduğunu iddia etti. Haberde, Ukrayna'nın son dönemde Rus enerji altyapısına yönelik İHA saldırılarının Moskova üzerindeki baskıyı artırdığı, Putin'in ise Batı'yı nükleer saldırı tehdidiyle uyardığı belirtildi. İddialara göre Rusya, NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteği sınamayı hedefliyor.

Avrupa istihbarat birimleri, Rusya'nın NATO üyesi Baltık ülkeleri ile Polonya'ya yönelik askeri provokasyon hazırlığında olabileceğini öne sürdü.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Letonya istihbaratı Rusya'nın Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'yı hedef alabilecek sınırlı çaplı askeri hamleleri değerlendirdiğini bildirdi.

Bir NATO üyesi ülkenin üst düzey siyasi kaynağı da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özellikle Baltık ülkeleri üzerinden NATO'nun dayanışmasını test etmeyi planlayabileceğini iddia etti.

"HİBRİT SALDIRILAR" İDDİASI

İstihbarat değerlendirmelerine göre Moskova'nın tam kapsamlı bir işgal yerine füze, insansız hava aracı (İHA) veya benzeri hibrit saldırılarla Batı'ya "Ukrayna'yı desteklemeyi bırakın" mesajı vermeyi amaçlayabileceği öne sürüldü.

UKRAYNA'NIN İHA SALDIRILARI RUSYA'YI ZORLUYOR

Haberde, Ukrayna'nın son aylarda Rusya'nın petrol rafinerileri, enerji tesisleri ve askeri altyapısını hedef alan uzun menzilli İHA saldırılarını artırdığı belirtildi.

Analistler, bu saldırıların Rusya'nın enerji gelirleri üzerinde baskı oluşturduğunu ve savaş ekonomisini zorladığını ifade ediyor. Rus hava savunma sistemlerinin ise uzun menzilli insansız hava araçlarına karşı yeterince etkili olmadığı değerlendirmesi yapılıyor.

PUTİN'DEN NÜKLEER TEHDİT

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta Batı'nın Ukrayna konusundaki tutumunu değiştirmemesi halinde "felaket sonuçlar doğuracak nükleer saldırılar" düzenlenebileceği yönünde uyarıda bulunduğu da haberde yer aldı.

İhlas Haber Ajansı, Vladimir Putin, Moskova, Polonya, Enerji, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var - Son Dakika

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