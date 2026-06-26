Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş\'ın yeni fotoğrafını paylaştı
26.06.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaklaşık 9 yıldır Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son hali, eşi Başak Demirtaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraf, "Edirne'den sıcak selamlar" notuyla servis edildi.

Edirne'de tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni bir karesi kamuoyuyla paylaşıldı.

EDİRNE CEZAEVİ'NDE ZİYARET

Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'ı yattığı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Siyasette yaşanan son gelişmelerin ardından gerçekleşen bu rutin görüşmenin sonrasında Başak Demirtaş, eşinin cezaevinde çekilmiş güncel bir fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"EDİRNE'DEN SICAK SELAMLAR"

Kamuoyunun ve siyaset dünyasının dikkatini çeken fotoğrafa, Başak Demirtaş tarafından kısa bir mesaj notu düşüldü. Söz konusu paylaşımda Demirtaş, Türkçe ve Kürtçe dillerine yer vererek, "Edirne‘den sıcak selamlar... Bi silavên germ..." ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı

YAKLAŞIK 9 YILDIR TUTUKLU BULUNUYOR

Kasım 2016 tarihinde yürütülen terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Selahattin Demirtaş, yaklaşık 9 yıldır Edirne'de bulunuyor. 

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş, Son Hali, Cezaevi, Edirne, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Almanya’da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın Almanya'da termometreler 44 dereceyi gösterecek: Evden çıkmayın
Altındaki düşüş sürecek mi Uzman isimden dikkat çeken sözler Altındaki düşüş sürecek mi? Uzman isimden dikkat çeken sözler
Emniyet teşkilatına yönelik kullandığı ifadeler başına dert açtı Hemen evinden alındı Emniyet teşkilatına yönelik kullandığı ifadeler başına dert açtı! Hemen evinden alındı

13:57
Putin’den NATO’yu alarma geçiren hamle Hedefinde 4 ülke var
Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:41
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası Herkes onu kendi takımında istedi
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:17
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 14:55:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.