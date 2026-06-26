Edirne'de tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni bir karesi kamuoyuyla paylaşıldı.
Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'ı yattığı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Siyasette yaşanan son gelişmelerin ardından gerçekleşen bu rutin görüşmenin sonrasında Başak Demirtaş, eşinin cezaevinde çekilmiş güncel bir fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Kamuoyunun ve siyaset dünyasının dikkatini çeken fotoğrafa, Başak Demirtaş tarafından kısa bir mesaj notu düşüldü. Söz konusu paylaşımda Demirtaş, Türkçe ve Kürtçe dillerine yer vererek, "Edirne‘den sıcak selamlar... Bi silavên germ..." ifadelerini kullandı.
Kasım 2016 tarihinde yürütülen terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Selahattin Demirtaş, yaklaşık 9 yıldır Edirne'de bulunuyor.
Son Dakika › Gündem › Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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