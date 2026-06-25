Çukobirlik'in 16 katlı binası 420 kg dinamitle yıkıldı - Son Dakika
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Çukobirlik'in 16 katlı binası 420 kg dinamitle yıkıldı

Çukobirlik\'in 16 katlı binası 420 kg dinamitle yıkıldı
25.06.2026 17:29  Güncelleme: 17:31
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Adana'da 1978'de kurulan Çukobirlik'in 16 katlı tarihi hizmet binası, depremlerde ağır hasar alınca 420 kilogram dinamitle kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım anı dronla görüntülendi.

Adana’nın Çukurova ilçesinde pamuk üreticilerini desteklemek amacıyla; Adana, Ceyhan ve Tarsus Tarım Satış kooperatiflerinin bir araya gelip, 1978 yılında kurduğu Çukobirlik’in, Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi’ndeki 48 yıllık 16 katlı hizmet binasının yıkılmasına karar verildi.

YIKIM KARARI KESİNLEŞTİ

İncelemelerde özellikle son depremlerin ardından binanın taşıyıcı kolonlarında ciddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Yapının mevcut haliyle can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğunun belirlenmesi üzerine yıkım kararı kesinleşti.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI, SANİYELER İÇİNDE TUZLA BUZ OLDU

Yıkımın detayları konusunda yapılan değerlendirmelerde, kolonlara dinamit konulup, kontrollü patlatma yöntemi tercih edildi. Bu kapsamda metal söküm işlemleri tamamlanıp, boşaltıldıktan sonra binanın çeşitli noktalarına 420 kilogram dinamit yerleştirildi. D-400 kara yolunun araç trafiğine kapatılıp, geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yıkım başlatıldı. Geri sayımın ardından fünyenin ateşlenmesiyle dinamitler kontrollü olarak patlatıldı. Tarihi bina saniyeler içinde yıkılarak, enkaza dönüştü. Ayrıca yıkım anı dronla görüntülendi.

“SİMÜLASYONA YÜZDE 98 UYUMLU GERÇEKLEŞTİ”

Yıkımla ilgili bilgi veren Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Ersoy, "Binanın yıkımı ekskavatör veya vinçlerle mümkün olmamıştır. Dolayısıyla kontrollü olarak patlayıcıyla yıkımı kararı verilmiştir. Maliyetinin az olması, kısa süreli toz oluşumu, yer sarsıntısı, şok dalgası ve gürültünün az olması nedeniyle bu yöntem tercih edildi. İlk 4 katta kolon ve perdelere 2 binin üzerinde delik delinerek, yeni nesil patlayıcılar yerleştirildi. Bu proje için 3 aydır uğraşıyoruz. Yıkım ruhsatı alınmış, güvenlik tam olarak sağlanmıştır. Akabinde yıkım başarılı olarak, simülasyona yüzde 98 oranında uygun olarak gerçekleşmiştir. Başarılı olduğumuz için çok mutluyuz. Ekibime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bölgede ekiplerin enkaz kaldırma ve molozları taşıma işlemi sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çukobirlik, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukobirlik'in 16 katlı binası 420 kg dinamitle yıkıldı - Son Dakika

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