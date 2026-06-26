Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak

Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
26.06.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman basınında yer alan habere göre Volkswagen, şirket tarihinin en büyük yeniden yapılanma planlarından birine hazırlanıyor. Plan kapsamında 100 binden fazla çalışanın işten çıkarılması ve 4 fabrikanın kapatılması öngörülüyor. Şirketin organizasyon yapısında da köklü değişikliklerin değerlendirildiği belirtiliyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen'in, şirket tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma sürecine hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre şirket, 100 binden fazla çalışanla yollarını ayırmayı ve dört fabrikasını kapatmayı planlıyor.

100 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR

Manager Magazin'in şirket içi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Volkswagen CEO'su Oliver Blume, 100 binden fazla çalışanın işten çıkarılmasını öngören yeniden yapılanma planını yönetim kuruluna sundu.

Dünya genelinde yaklaşık 657 bin çalışanı bulunan şirket, daha önce 2030 yılına kadar 50 bin kişilik istihdam azaltımı yapacağını açıklamıştı. Yeni planın ise bu rakamın iki katını aşabileceği belirtildi.

DÖRT FABRİKADA ÜRETİM DURACAK

Habere göre Volkswagen'in Hanover, Zwickau ve Emden'deki fabrikaları ile Audi'nin Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Neckarsulm fabrikasının orta vadede üretimi durdurması planlanıyor.

Taslak plana göre, bu tesislerde üretilen mevcut modellerin üretim ömrünü tamamlamasının ardından fabrikalar tamamen kapanacak.

ORGANİZASYON YAPISI DA DEĞİŞEBİLİR

İddialara göre yeniden yapılanma sadece işten çıkarmalarla sınırlı kalmayacak. Volkswagen markası ile parça üretim biriminin gruptan ayrılarak bağımsız şirketler haline getirilmesi de değerlendiriliyor. Böylece söz konusu birimlerin ilerleyen dönemde halka arz edilmesi veya sermaye piyasalarından finansman sağlamasının önü açılabilecek.

Öte yandan, Volkswagen'de çalışanları kapsayan iş güvencesi anlaşmasının 2030 sonuna, Audi'de ise 2033 sonuna kadar yürürlükte olması nedeniyle planın nasıl uygulanacağı ise belirsizliğini koruyor.

Volkswagen, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim
NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da kapatılacak yolların listesi belli oldu NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu
Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde Herkes onları arıyor Adliyedeki 147 milyonluk soygunda yeni perde! Herkes onları arıyor

13:41
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası Herkes onu kendi takımında istedi
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi
13:11
Orkun Kökçü’den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...
12:32
Silahı tutukluk yaptı Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
12:05
Ankara’da NATO Zirvesi güvenliğine “yüz tanıma sistemi“ damga vuracak
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine "yüz tanıma sistemi" damga vuracak
11:51
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi
11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 13:57:03. #7.12#
SON DAKİKA: Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.