Sanchez'e İstifa Çağrısı

İspanya'da ilk önce Senatoda, ardından Mecliste kabul edilen önergelerde yakın çevresindeki ve lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisindeki (PSOE) yolsuzluk iddiaları nedeniyle "Başbakan Pedro Sanchez'e istifa edip ülkesini erken genel seçime götürmesi" için çağrı yapıldı.

İspanya'da Kasım 2023'te kurulan azınlık sol koalisyon hükümeti, eski Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos'un Kovid-19 döneminde yüz maskesi ihalelerindeki yolsuzluklar sebebiyle 24 yıl 3 ay hapis cezası alması, Başbakan Sanchez'in eşi Begona Gomez ve erkek kardeşi David Sanchez ile PSOE'deki eski yöneticilerden Santos Cerdan ve eski Başbakan Jose Luis Rodrgiuez Zapatero hakkındaki farklı yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile aşırı sağcı Vox partileri, azınlık hükümetini düşürecek gensoruyu sunmak için Mecliste yeterli çoğunluğu bulamasa da Başbakan Sanchez'in kendi rızasıyla ülkeyi erken genel seçime götürebilmesi için siyasi baskı oluşturmaya devam ediyor.

Senatoda çoğunluğu bulunan PP, 24 Haziran'da oylanıp kabul edilen ve Başbakan Sanchez'i "erken genel seçim" kararı almaya çağıran önergenin benzerini bugün Meclise sundu.

PP'nin önergesi, Meclisteki oylamada aşırı sağcı Vox ile Katalonya için Birlik (Junts) partilerinin desteğiyle kabul edildi.

Başbakan Sanchez'den çevresindeki yolsuzluk olaylarının siyasi sorumluluğunu kabul etmesi istenen önergede hükümetin bir kez daha güvenoyu alması ya da istifa edip ülkeyi erken genel seçime götürmesi istendi.

Yaptırımı bulunmasa da siyasi etkisi önemli olan kararların ardından Meclisteki PP milletvekilleri, "İstifa et!" sloganları attı. Başbakan ve Mecliste bulunan hükümet üyeleri ise ayakta alkışlayarak karşılık verdi.

Hükümet, muhalefetin "tarihi" olarak nitelediği karara hiçbir önem vermiyor

PP lideri Alberto Nunez Feijoo, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İspanya Parlamento siyaseti tarihine geçecek bir gelişmenin yaşandığını" savunarak, Meclisin ortaya koyduğu iradenin çok ciddi olduğunu ve nasıl şekilleneceğini görmek için beklemek gerektiğini söyledi.

Adalet Bakanı Felix Bolanos ise kabul edilen önergelere "hiçbir önem vermediğini" belirtti.

"O oylamanın hiçbir siyasi etkisi yok." diyen Bolanos, muhalefetin girişimlerini "sembolik" olarak değerlendirdi.

İspanya'da Haziran 2018'den bu yana iktidarda olan ve üçüncü hükümetini Kasım 2023'te Sumar ittifakı ile yaptığı koalisyon ile azınlık hükümeti olarak kuran PSOE lideri ve Başbakan Sanchez, muhalefetten gelen tepkilere rağmen seçimlerin normal takviminde 2027 yılında yapılacağını savunuyor.

Mecliste 7 milletvekili olan, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerden Katalonya için Birlik (Junts), uzun süredir Başbakan Sanchez'i eleştirip istediği taktirde azınlık hükümetini düşürebilecek siyasi gücü olsa da sağ ve aşırı sağ ile hareket etmekten kaçındığından PP'nin olası gensorusuna destek vermiyor.

Her şeye rağmen Junts'un ilk defa bugün Mecliste kabul edilen önergede PP'nin yanında yer alması, Başbakan Sanchez'i sıkıştırmaya yönelik önemli bir mesaj olarak gösteriliyor.