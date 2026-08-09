Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi - Son Dakika
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Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi

Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe\'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
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Fenerbahçe ile Napoli, Romelu Lukaku'nun transferinde anlaşmaya hiç olmadığı kadar yaklaşırken, tarafların 24-48 saat içinde el sıkışmasının beklendiği aktarıldı.

Hücum hattını dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Belçikalı yıldız Romelu Lukaku’nun transferinde dev bir adım attı. 

TRANSFER 48 SAAT İÇERİSİNDE BİTEBİLİR

Di Marzio’nun haberine göre; Fenerbahçe ile Napoli arasındaki görüşmeler yoğun bir şekilde sürüyor. İtalyan kulübünün sarı-lacivertlilerin teklifine karşılık yeni bir talepte bulunduğu ve tarafların bonservis pazarlığında orta yolu bulmaya çok yaklaştığı belirtildi. Anlaşmanın 24 ila 48 saat içerisinde resmiyete kavuşabileceği ifade edildi.

Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi

LUKAKU ŞARTLARI KABUL ETTİ

Süreçteki en kritik gelişmelerden biri de oyuncu cephesinde yaşandı. Deneyimli forvetin avukatı Ledure aracılığıyla Fenerbahçe ile yürüttüğü sözleşme detaylarında anlaşmaya vardığı ve 33 yaşındaki futbolcunun Türkiye’ye gelmeye onay verdiği vurgulandı. 

KARİYERİ VE GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Anderlecht altyapısından yetişen Romelu Lukaku; kariyeri boyunca Chelsea, Everton, Manchester United, Inter ve Roma gibi Avrupa devlerinin formalarını giydi. 2024 yazında Napoli’ye transfer olan 33 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 karşılaşmada görev alırken 1 gol kaydedebildi.

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Son Dakika Spor Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Adamın ahı gitmiş vahı kalmış geçen sezonu sakatlıklarla geçirmiş yemiş yemiş şişmiş bir tarafını kaldırıp koşacak hali yok o kadar isim içinden sırf golcü transfer etmiş olmak için milyon euroları git çöpe at yazıklar olsun. 20 yıllık tecrübe dedik adamda ki mantıksızlığa bak. 12 7 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik Ekrem Tepecik:
    Adam dünya kupasinda ölmediğini gösterdi. 5 8 Yanıtla
  • yusuf cihan yusuf cihan:
    almayın bunu 6 3 Yanıtla
  • mustafa.sarifakioglu mustafa.sarifakioglu:
    bir gs li olarak iyi transfer…bizim ligde çok iş yapar … 3 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi - Son Dakika
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