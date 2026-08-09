Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe\'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi

Hücum hattını dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Belçikalı yıldız Romelu Lukaku’nun transferinde dev bir adım attı.

TRANSFER 48 SAAT İÇERİSİNDE BİTEBİLİR

Di Marzio’nun haberine göre; Fenerbahçe ile Napoli arasındaki görüşmeler yoğun bir şekilde sürüyor. İtalyan kulübünün sarı-lacivertlilerin teklifine karşılık yeni bir talepte bulunduğu ve tarafların bonservis pazarlığında orta yolu bulmaya çok yaklaştığı belirtildi. Anlaşmanın 24 ila 48 saat içerisinde resmiyete kavuşabileceği ifade edildi.

LUKAKU ŞARTLARI KABUL ETTİ

Süreçteki en kritik gelişmelerden biri de oyuncu cephesinde yaşandı. Deneyimli forvetin avukatı Ledure aracılığıyla Fenerbahçe ile yürüttüğü sözleşme detaylarında anlaşmaya vardığı ve 33 yaşındaki futbolcunun Türkiye’ye gelmeye onay verdiği vurgulandı.

KARİYERİ VE GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Anderlecht altyapısından yetişen Romelu Lukaku; kariyeri boyunca Chelsea, Everton, Manchester United, Inter ve Roma gibi Avrupa devlerinin formalarını giydi. 2024 yazında Napoli’ye transfer olan 33 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 karşılaşmada görev alırken 1 gol kaydedebildi.