Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı - Son Dakika
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Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

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Çeşitli suçlamalarla gözaltına alınan UltraAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin'in evinden resmen cephanelik çıktı. Aramada 1 adet Ruhsatsız tabanca, 125 adet fişek, 4 tane balistik çelik yelek bulundu. Ayrıca evin farklı yerlerinde çok sayıda euro ve pound ele geçirilirken, evdeki bir kasa incelenmek üzere emniyete götürüldü.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle UltraAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin gözaltına alındı.

SEBAHATTİN ŞİRİN GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddeleri kapsamında spor alanlarında taşkınlık ve düzenin bozulmasına ilişkin suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.

Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şirin'in yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

EVİ CEPHANELİĞE ÇEVİRMİŞ

Şirin'in evinde yapılan aramada resmen cephanelik bulundu. Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 125 adet fişek, 4 tane balistik çelik yelek, evin farklı yerlerinde çok sayıda euro ve pound çıktı. Ayrıca evden çıkan bir kasanın incelenmek üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ultraslan Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Serkan Yalçın Serkan Yalçın:
    Fenerbahçeliyim.ama abartmaya gerek yok girin her evde ruhsatsız silah vardır ülkenin geneli silahlanmis 28 13 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    yürüyen savaş makinesi 19 16 Yanıtla
  • Salvador Genç Salvador Genç:
    sorsan tertemizdir 15 13 Yanıtla
  • Niyazi Demirkapı Niyazi Demirkapı:
    şimdi cephanelik dedikleri bu mu oluyor. abartmak da üzerinize yok valla. sende artık iyice yanlı haber yapmaya başladın 20 7 Yanıtla
  • Mehmet İsmailoğlu Mehmet İsmailoğlu:
    her külüp taraftarında olan hastalıklar 10 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı - Son Dakika
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