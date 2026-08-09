Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle UltraAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin gözaltına alındı.

SEBAHATTİN ŞİRİN GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddeleri kapsamında spor alanlarında taşkınlık ve düzenin bozulmasına ilişkin suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şirin'in yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

EVİ CEPHANELİĞE ÇEVİRMİŞ

Şirin'in evinde yapılan aramada resmen cephanelik bulundu. Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 125 adet fişek, 4 tane balistik çelik yelek, evin farklı yerlerinde çok sayıda euro ve pound çıktı. Ayrıca evden çıkan bir kasanın incelenmek üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.