Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı

Messi\'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin 68 yaşındaki babası Jorge Messi, Arjantin'in Santa Fe eyaletine bağlı Rosario kentinde El Prado Mezarlığı'nda özel bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Messi, ABD'den özel uçakla Arjantin'e gelerek törende ailesiyle birlikte hazır bulunan Messi'nin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. 

MESSI'NİN BABASI EBEDİYETE UĞURLANDI

Yıldız futbolcunun 68 yaşında yaşamını yitiren babası Jorge Messi, Arjantin'in Santa Fe eyaletine bağlı Rosario kentindeki El Prado Mezarlığı'nda düzenlenen özel bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Uzun süredir mücadele ettiği hastalığın komplikasyonları nedeniyle Rosario'daki Sanatorio Centro Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Jorge Messi’nin acı haberini alan Lionel Messi; eşi Antonela Roccuzzo ve çocuklarıyla birlikte ABD’den özel uçakla Arjantin’e geldi. Yıldız futbolcu; annesi Celia Cuccittini ile kardeşleri Matias, Rodrigo ve Maria Sol ile birlikte törende hazır bulundu. Messi'nin büyük bir üzüntü içinde olduğu ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. 

CENAZE TÖRENİNE AİLE ÜYELERİ VE YAKIN ÇEVRE KATILDI

Ailenin mahremiyetini korumak adına olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze törenine yalnızca aile üyeleri ve yakın çevre katıldı. Tören süresince El Prado Bahçeleri mezarlığı dış ziyaretçilere tamamen kapatıldı.

HALKTAN BÜYÜK DESTEK

Acılı günde Messi’yi yalnız bırakmak istemeyen yüzlerce taraftar, Rosario Havalimanı ve mezarlık çevresine akın ederek "Güçlü ol Leo, seni seviyoruz" yazılı pankartlarla destek mesajları bıraktı. Rosario Belediye Başkanı Pablo Javkin de aileye taziyelerini ileterek mahremiyetin korunması için yerel yönetimin tüm tedbirleri aldığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Lionel Messi, Arjantin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tahsin Derin Tahsin Derin:
    ya messi zenginde olsan ölümü durduramıyorsun demekki herkezin gideceği yer aynı yermiş 11 2 Yanıtla
  • metincoban5834@gmail.com [email protected]:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah ailesine sevenlerine sabırlar diliyorum 0 11 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro
Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
18:01
Mersin’de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 07:43:10. #7.13#
SON DAKİKA: Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.