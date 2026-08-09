Messi\'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı

Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, hayatının en acı günlerinden birini yaşadı.

MESSI'NİN BABASI EBEDİYETE UĞURLANDI

Yıldız futbolcunun 68 yaşında yaşamını yitiren babası Jorge Messi, Arjantin'in Santa Fe eyaletine bağlı Rosario kentindeki El Prado Mezarlığı'nda düzenlenen özel bir cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Uzun süredir mücadele ettiği hastalığın komplikasyonları nedeniyle Rosario'daki Sanatorio Centro Hastanesi'nde hayata gözlerini yuman Jorge Messi’nin acı haberini alan Lionel Messi; eşi Antonela Roccuzzo ve çocuklarıyla birlikte ABD’den özel uçakla Arjantin’e geldi. Yıldız futbolcu; annesi Celia Cuccittini ile kardeşleri Matias, Rodrigo ve Maria Sol ile birlikte törende hazır bulundu. Messi'nin büyük bir üzüntü içinde olduğu ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

CENAZE TÖRENİNE AİLE ÜYELERİ VE YAKIN ÇEVRE KATILDI

Ailenin mahremiyetini korumak adına olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze törenine yalnızca aile üyeleri ve yakın çevre katıldı. Tören süresince El Prado Bahçeleri mezarlığı dış ziyaretçilere tamamen kapatıldı.

HALKTAN BÜYÜK DESTEK

Acılı günde Messi’yi yalnız bırakmak istemeyen yüzlerce taraftar, Rosario Havalimanı ve mezarlık çevresine akın ederek "Güçlü ol Leo, seni seviyoruz" yazılı pankartlarla destek mesajları bıraktı. Rosario Belediye Başkanı Pablo Javkin de aileye taziyelerini ileterek mahremiyetin korunması için yerel yönetimin tüm tedbirleri aldığını belirtti.