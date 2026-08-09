Mersin\'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu çakmak gazı soluduktan sonra yaşamını yitirdi.

ÇAKMAK GAZI HAYATTAN KOPARDI

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde çakmak gazı soluduğu iddia edilen 5 yaşındaki M.Ş. fenalaştı. Yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.Ş'nin cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.