Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü - Son Dakika
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Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü

Mersin\'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
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Mersin’in Tarsus ilçesinde çakmak gazı soluduğu ileri sürülen 5 yaşındaki kız çocuğu, hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğu çakmak gazı soluduktan sonra yaşamını yitirdi.

ÇAKMAK GAZI HAYATTAN KOPARDI

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde çakmak gazı soluduğu iddia edilen 5 yaşındaki M.Ş. fenalaştı. Yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.Ş'nin cenazesi otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.  Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kader Kader:
    pek inandırıcı gelmiyor.araştırılsın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü - Son Dakika
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