Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu - Son Dakika
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Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu

Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
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İspanya'nın Ceuta kentinde 62 yaşındaki Beatriz Ferron, sabah uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancıyı görünce büyük bir şok yaşadı. Beşinci kattaki evin balkonundan sızan şüpheli, kadının çığlıkları üzerine odaya koşan eşi ve oğlunu görünce kaçtı. Terk edilmiş bir binanın çatısında yakalanan zanlı gözaltına alınırken, kentin son dönemde karşı karşıya kaldığı yoğun göç baskısı ve güvenlik zafiyeti bu korkunç olayla birlikte yeniden tartışmaların odağı oldu.

İspanya'nın Ceuta kentinde yaşayan 62 yaşındaki Beatriz Ferron, sabah uyandığında hayatının en büyük şokunu yaşadı. Beşinci kattaki dairesinin balkonundan içeri giren kimliği belirsiz bir adam, kadının yatak odasına geçerek sadece iç çamaşırlarıyla yatağa uzandı.

"İLK ANDA EŞİM SANMAMLA ŞOK YAŞAMAM BİR OLDU"

Paseo de las Palmeras'ta meydana gelen olayda, uyandığında yatağında bir yabancıyı yarı çıplak bulan Ferron, yanındaki kişiyi ilk anda eşi sandı. Dönüp baktığında tanımadığı bir adamla göz göze gelen talihsiz kadın çığlıklar atmaya başladı. 

Kahvaltı yapan eşi ve oğlunun odaya koşması üzerine panikleyen şüpheli, girdiği balkondan kaçarak yakındaki terk edilmiş bir binanın çatısına saklandı. Şüpheli polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"GÜVENLİK HİSSİMİZ YOK OLDU"

Yaşadığı travmayı anlatan Ferron, "Evime zorla girip yatağıma kadar gelen bu kişi yüzünden kendimi tamamen saldırıya uğramış hissediyorum" dedi. 

Sosyal medyadan tepki gösteren oğlu Nacho ise olayın ailece psikolojilerini altüst ettiğini vurguladı. Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlamalarıyla yargılanacak olan şüphelinin mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

KENTTE GÖÇ BASKISI DİKKAT ÇEKİYOR

Olayın yaşandığı Ceuta, son dönemde tarihinin en büyük göç krizlerinden biriyle mücadele ediyor. Temmuz ayı sonunda yaklaşık 72 bin göçmenin Fas üzerinden kente geçmesi güvenlik endişelerini zirveye tırmandırmıştı. Yaşanan kitlesel geçişlerin ardından İspanyol makamları kentteki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

İspanya, Göçmen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İspanya Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu - Son Dakika

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