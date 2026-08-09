Cansever\'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever’in vefatı, sanat dünyası ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Acı haberin ardından çok sayıda sanatçı ve kurum, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Cansever’e veda etti.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cansever’in vefatının ardından yayımladığı mesajda sanatçının kendine özgü yorumuyla müzik dünyasında iz bıraktığını belirtti. Bakanlığın paylaşımında, “Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendine özgü yorumu ve unutulmaz eserleriyle gönüllerde iz bırakan sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

SANATÇI DOSTLARI CANSEVER’İ UNUTMADI

Şarkıcı Atilla Taş da Cansever için yaptığı paylaşımda, sanatçıyla tanıştığını belirterek, “Gerçekten harika bir ses ve çok iyi, mütevazı bir insandı. Allah rahmet eylesin.” dedi.

Yeşim Salkım ise Cansever’e, “Nurlarda uyu, seninle olan hikayemiz bende kaldı güzel kardeşim.” sözleriyle veda etti.

Demet Akalın da sosyal medya paylaşımında, “Kalp kırmayın, dünya bu kadar boş... Allah rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı.

“ÇİLELİ BİR HAYATI VARDI”

Sevda Türküsev, Cansever’in vefatının ardından yaptığı paylaşımda sanatçının hayatındaki zorluklara dikkat çekti. Türküsev, “Sanatçı Cansever vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çileli bir hayatı vardı, inşallah ahireti, makamı güzel olur. Ruhuna Fatiha!” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Berna Laçin ise “Ah ya, Allah taksiratını affetsin.” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Şarkıcı Reynmen de Cansever’in ölümünden duyduğu üzüntüyü paylaşarak, “Çok üzüldüm, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Cansever’in vefatı, sevenleri ve sanat camiasında derin üzüntü yaratırken, sanatçının eserleri ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasında bıraktığı iz yeniden gündeme geldi.