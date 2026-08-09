4 yeni büyükelçi ataması yapıldı - Son Dakika
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4 yeni büyükelçi ataması yapıldı

4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
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İzlanda, Ukrayna, Hollanda ve Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'ne yapılan büyükelçi atamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararla dört önemli dış temsilciliğe yeni büyükelçi atandı. İzlanda, Ukrayna, Hollanda ve Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'ne yeni isimler getirildi.

4 YERE YENİ BÜYÜKELÇİ

Buna göre İzlanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ukrayna Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen,  İzlanda Büyükelçisi olarak atandı. Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'ın yeni görev yeri ise Ukrayna oldu.

Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi  Daimi Temsilcisi Burak AKÇAPAR, Hollanda'ya büyükelçi olarak atandı. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliğine ise Ayşe Sözen Usluer getirildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Hollanda, İzlanda, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Büyükelçi 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı - Son Dakika

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