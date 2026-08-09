Bakan Gürlek: Çocuk adalet sistemimizi daha güçlü hale getirdik - Son Dakika
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Bakan Gürlek: Çocuk adalet sistemimizi daha güçlü hale getirdik

Bakan Gürlek: Çocuk adalet sistemimizi daha güçlü hale getirdik
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TBMM Genel Kurulu'nda uzun süredir üzerinde çalışılan "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin kabul edilmesinden sonra açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, atılan bu tarihi adımla çocuk adalet sisteminin hem daha caydırıcı hem de çocuğun üstün yararını koruyan sağlam bir hukuki zemine kavuşturulduğunu ifade etti.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" yasalaşarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin ardından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni kanunla birlikte çocuk adalet sisteminin çok daha güçlü, caydırıcı ve çocuğun üstün yararını merkezine alan modern bir yapıya kavuşturulduğunu vurguladı.

"SUÇA SÜRÜKLENEN" DEĞİL "ADLİ SÜREÇTEKİ ÇOCUK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikleri ilk günden itibaren çocukları suçla özdeşleştiren mantığı ve kavramları değiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yapılan devrim niteliğindeki zihniyet değişimiyle birlikte, hukuk sisteminde yıllardır kullanılan “suça sürüklenen çocuk” ibaresi tamamen kaldırılarak yerine “adli süreçteki çocuk” kavramı kazandırıldı.

AĞIR SUÇLARDA CAYDIRICILIK ARTIRILDI 

Kanun kapsamında, çocukların suç örgütleri ve sokak çeteleri tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanırken, kamu düzenini ve vatandaşların can-mal güvenliğini tehdit eden ağır suçlara karşı yaptırımlar ağırlaştırıldı. Yeni düzenleme ile 15 yaşından küçük tüm çocuklar için adli süreçlerde sosyal inceleme yapılması zorunlu hale getirildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE VE DİJİTAL TEHDİTLERE KARŞI KALKAN 

Çocukları suçtan ve zararlı çevrelerden koruma kararlılığını yineleyen Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımızı suç örgütlerinin, sokak çetelerinin, uyuşturucunun, şiddetin ve dijital dünyanın tehlikelerinden korurken; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden ağır suçlar karşısında da adaletin gereğini kararlılıkla yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; çocuklarımızın güven içinde büyüdüğü, ailelerimizin huzurunun güçlendiği bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Gürlek, kanunun hazırlanmasında ve yasalaşmasında emeği geçen TBMM Genel Kurulu'na, Cumhur İttifakı milletvekillerine ve Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür ederek yeni düzenlemenin millete ve çocuklara hayırlı olmasını diledi.

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Son Dakika Adalet Bakanı Bakan Gürlek: Çocuk adalet sistemimizi daha güçlü hale getirdik - Son Dakika

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