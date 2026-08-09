Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı

Ender Kervancıoğlu:

kaya dorsay marketçilikten anlamayıp saf saf konuşma. Kalite farkı diye bir şey yok. türkiyede belli başlı firma var. edirnedeki de o yumurtayı yiyor ardahandaki de. Kimse bozuk yumurta satmaz. ayrıca iade süreleri yasal olarak bellidir. belki kadının fişi yoktu. belge olmadan belge düzenlenemez yani iade kesilemez.