Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı - Son Dakika
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Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı

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İzmir'in Bornova ilçesinde yaşlı bir kadın, iki hafta önce bir zincir marketten aldığı yumurtaların bozuk olduğunu öne sürerek geri iade etmek istedi. İade talebi kabul edilmeyen kadın, yumurtaları mağazanın içinde yere atarak tek tek kırdı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşlı bir kadın, iki hafta önce bir zincir marketten satın aldığı yumurtaların bozuk olduğunu belirterek mağazaya geri getirdi. Ürünleri iade etmek isteyen kadının bu talebi, market çalışanları tarafından kabul edilmedi.

YUMURTALARI YERE ATTI

Talebinin reddedilmesi üzerine sinirlenen kadın, yanında getirdiği yumurtaları mağazanın içinde yere atarak tek tek kırdı. Müşterilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

3. Sayfa, Bornova, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yumurta Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • kaya dorsay kaya dorsay:
    abla tamamen hakli. adam gibi laftan anlamayana boyle anlatirlar. bozuk yumurta satmaya utanmayip, bir de iade almiyorlar. zaten fiyatlar ucmus bari insanlara kaliteli urun verin ya da hic satmayin! 20 11 Yanıtla
  • Sabri İnce Sabri İnce:
    İki hafta önce almış ürünü saklama koşullarına göre bayanın evinde bozulmuş olmalı ... 12 3 Yanıtla
  • tektabamcaa1 tektabamcaa1:
    Ya sen ne anlatıyon ya 2 haftadır neredeymiş ablan? 7 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    kaya dorsay marketçilikten anlamayıp saf saf konuşma. Kalite farkı diye bir şey yok. türkiyede belli başlı firma var. edirnedeki de o yumurtayı yiyor ardahandaki de. Kimse bozuk yumurta satmaz. ayrıca iade süreleri yasal olarak bellidir. belki kadının fişi yoktu. belge olmadan belge düzenlenemez yani iade kesilemez. 6 1 Yanıtla
  • sefahisar712@gmail.com [email protected]:
    Sevgili Türk halkımız memleketimizde binlerce kişi emeksiz gelir elde ediyor.bu Zincir mağaza çalışan emektar işçilerimiz hem üst yönetim tarafından hor görülüyor hemde böyle kendini bilmez müşteriler tarafından hor görülüyor bu kardeşlerimizin aldığı maaş sonuna kadar helal hiç oturmadan yemek saati olmadan çalışan emektar işçilerimiz.bu gençlerimize biraz daha sevgiyle muhabbetle diyalok kuralım bunlar bizim için var.anlayana tabi. 4 1 Yanıtla
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