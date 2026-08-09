Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı - Son Dakika
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Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı

Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı
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Çete lideri Barış Boyun’un hayatını kaybeden annesi Emine Boyun’un cenazesi, yeraltı dünyasından isimleri bir araya getirdi. Kasımpaşa’daki Büyük Camii’nde düzenlenen cenazeye farklı çete gruplarından çok sayıda kişinin katıldığı görülürken, gönderilen çelenklerde yer alan isimler ve dikkat çeken lakaplar da gözden kaçmadı.

İtalya’da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun’un hayatını kaybeden annesi Emine Boyun, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Kasımpaşa’daki Büyük Camii’nde gerçekleştirilen tören yoğun güvenlik önlemleri altında yapılırken, cenazeye gönderilen bazı çelenklerde yer alan isim ve ifadeler dikkat çekti.

Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı

CENAZEDE SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Evrensel'in haberine göre, Emine Boyun için Büyük Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Tören sırasında cami ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, aileden bazı isimlerin tutuklu bulunması nedeniyle cenazeye katılım da sınırlı kaldı.

Barış Boyun İtalya’da tutuklu bulunurken, eşi, kardeşi ve yeğeninin de Türkiye’de tutuklu olduğu belirtildi. Silivri Cezaevi’nde bulunan ağabeyi Zafer Boyun’un ise güvenlik gerekçesiyle cenaze törenine getirilmediği aktarıldı.

KALABALIKTAKİ PROFİL DİKKAT ÇEKTİ

Cenazeye katılanların önemli bölümünün yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu öne sürülürken, çoğunlukla 30’lu yaşlarda, siyah tişörtlü ve spor giyimli kişilerden oluştuğu görüldü.

Cami çevresinde güvenlik güçleri tarafından önlemler alınırken, törene ilişkin gelişmeler yakından takip edildi.

ÇELENKLERDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Törenin öne çıkan ayrıntılarından biri ise gönderilen çelenkler oldu.

Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı

Kırmızı güllerden hazırlanan ve üzerinde “Barış Boyun Ailesi” yazan çelengin yanı sıra, haberlerde suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen bazı kişi ve grupların isimlerinin yer aldığı çelenkler de dikkat çekti.

Örgüt soruşturmasına ilişkin iddianamelerde adı geçen ve yapıyı yönettiği öne sürülen Mert Gültepe ile “Kimsesizler” grubu adına gönderildiği belirtilen çelenkler de tören alanında yer aldı.

Bazı çelenklerde ise doğrudan isim yerine farklı lakap ve ifadelerin kullanılması dikkat çekti. “Kimsesizler Şerzan Kipan” ve “Kimsesizler Mustafa Çim” ifadelerinin yanı sıra, “Kosovalı”, “Sırbistanlı”, “Hayalet Ağıt”, “Siverekli Nedim” ve “Malatyalı Kenan” gibi ifadelerin bulunduğu görüldü.

FERİKÖY’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Emine Boyun için kılınan cenaze namazının ardından naaşı camiden alınarak Feriköy Mezarlığı’na götürüldü.

Emine Boyun, burada düzenlenen defin işlemlerinin ardından toprağa verildi. Cenaze töreni boyunca güvenlik güçlerinin çevredeki önlemleri sürdürdüğü görüldü.

Barış Boyun, Kasımpaşa, Son Dakika

Son Dakika Barış Boyun Çete liderinin annesinin cenazesine çelenk yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    madem yeratlti hepsi. neden disardalar ?? 42 3 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    süslü sülo da çelenk göndermiş mi. 21 12 Yanıtla
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Çok gerçekçi bir yorum. 6 1
  • erkan.zengin_@hotmail.com [email protected]:
    Belediye başkanları içerde eeee bunlar nerde peki eeee 11 9 Yanıtla
  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    Mustafa kardeş çünkü gizli tanık yok ondan :) 9 7 Yanıtla
  • Hasan Deger Hasan Deger:
    yer üstünde geziyırlar 1 3 Yanıtla
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