Hayvan otlatan çoban ormanda kafatası buldu! Gazipaşa\'da adli tahkikat başladı

Hayvan otlatan çoban ormanda kafatası buldu! Gazipaşa'da adli tahkikat başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gazipaşa'nın Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkiinde dün akşam saatlerinde hayvan otlatan bir çoban, ormanlık alanda kafatası olduğunu değerlendirdiği buluntuyla karşılaştı. Jandarma ekiplerinin ihbar üzerine geldiği bölge güvenlik altına alındı, cumhuriyet savcısının bilgilendirilmesiyle tahkikat açıldı. Buluntu, inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu'na teslim edilecek.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından ormanlık alanda kafatası bulundu.
ÇOBAN FARK EDİP JANDARMAYA HABER VERDİ
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede hayvanlarını otlatan çoban, ormanlık alanda kafatası olduğunu değerlendirdiği buluntuyu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Bölge güvenlik altına alınırken, olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı.
ADLİ TIP KURUMU İNCELEYECEK
Kafatasının incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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