Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var

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Sivas\'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var
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Sivas'ın Gültepe Mahallesi'ndeki toptancılar sitesinde bulunan LPG dönüşüm istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bölgeye ambulans ve itfaiye araçları sevk edildi, LPG tankından kaynaklandığı düşünülen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Sivas'ta bulunan toptancılar sitesinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar olduğu bildirildi.

PATLAMA LPG DÖNÜŞÜM İSTASYONUNDA MEYDANA GELDİ

Olay, bugün sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde bulunan toptancılar sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, site içerisindeki LPG dönüşüm istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın çevrede büyük paniğe neden olduğu öğrenildi.

Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahale edildiği bildirildi.

Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var

LPG TANKI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Patlamanın LPG tankından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayın kesin nedeninin, ekiplerin bölgedeki incelemesinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Haber merkezimiz olayı takip ediyor, gelişmeler haberimizde yer alacak.

Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta LPG istasyonunda patlama! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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