Texas'ta ICE görevlisi, çevirme sonrası 28 yaşındaki Venezuelalıyı silahla yaraladı - Son Dakika
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Texas'ta ICE görevlisi, çevirme sonrası 28 yaşındaki Venezuelalıyı silahla yaraladı

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ABD'nin Texas eyaletinde ICE görevlisi, trafik çevirmesi sonrası 28 yaşındaki Venezuelalıyı aracında silahla yaraladı. Gövdesinden vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı; durumu ciddi ancak stabil; olay yerinde yaklaşık 100 kişi ICE karşıtı protesto düzenledi.

ABD'nin Texas eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi, trafik çevirmesinin ardından 28 yaşındaki Venezuelalıyı aracında silahla yaraladı.

Austin Polis Şefi Lisa Davis, düzenlediği basın toplantısında, olayın polis çevirmesinin ardından gerçekleştiğini, kent polisinin operasyona veya silahlı müdahaleye dahil olmadığını açıkladı.

Texas Kamu Güvenliği Departmanı (DPS) ise ICE'ın yerel saatle 12.50'de bir araç takibi konusunda yardım talebinde bulunduğunu, ekipler olay yerine ulaştığında silahlı müdahalenin yaşanmış olduğunu belirtti.

Yetkililer, olayda gövdesinden bir kez vurulan 28 yaşındaki Wilber Rafael Garces Perez'in hastanede tedavi altına alındığını ve durumunun "ciddi ancak stabil" olduğunu ifade etti.

Austin Belediye Başkanı Kirk Watson ise ICE'ın olayı kendi başına soruşturmasının uygun olmayacağını belirterek, kent polisinin soruşturmada yer almasını istedi.

Olay yerinde ICE karşıtı gösteri düzenlendi

Silahlı müdahalenin yaşandığı bölgede yaklaşık 100 kişinin katıldığı ICE karşıtı protesto düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin geniş önlem aldığı gösteride bazı protestocular polisle tartışırken, araçlarından korna çalan bazı sürücüler de göstericilere destek verdi.

Houston'da temmuzda, ICE görevlileri tarafından takip edilen 52 yaşındaki Lorenzo Salgado Araujo vurularak öldürülmüştü. Aynı ay Maine eyaletinde de 25 yaşındaki Kolombiya vatandaşı Johan Sebastian da bir ICE görevlisi tarafından vurularak yaşamını yitirmişti.

ICE'ın ocakta, Minnesota'da Alex Pretti ve Renee Good'un öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı müdahaleleri de ülke genelinde tepki çekmişti.

Kaynak: AA
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