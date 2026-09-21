Kameraya takılan inanılmaz an! Bir anda ortadan kayboldu

Arjantin Donanması'na ait ARA Libertad eğitim gemisinin 54'üncü eğitim seferini tamamlayarak Buenos Aires'e dönüşü sırasında çekilen görüntüler ülkede dikkat çekti. Gemi, 11 Nisan'da başladığı 161 günlük yolculuğun ardından 256 kişilik mürettebatıyla limana döndü.

RÖPORTAJI BİTTİ, KAMERANIN ÖNÜNDEN GEÇTİ

Arjantin televizyon kanalı TN'nin gemide gerçekleştirdiği yayın sırasında muhabir Mario Lobo, kadın denizcilerden biriyle röportaj yaptı. Denizci, aylar süren yolculuğun ardından ailesini görmeyi istediğini anlattı.

Röportajın sona ermesinin ardından kadın denizci muhabirin arkasından geçerek güvertede yürümeye başladı. Kamera da bu sırada gemideki diğer kişilere doğru çevrildi.

SANİYELER SONRA GÖRÜNTÜDE YOK

Asıl dikkat çeken an ise hemen ardından yaşandı. Kameranın açısı değiştiğinde güvertedeki diğer kişiler görüntüde olmasına rağmen birkaç saniye önce yürüyen denizcinin görünmemesi, izleyenlerde "Nereye gitti?" sorusunu doğurdu.

Görüntüler kısa sürede farklı ülkelerde paylaşılırken, bazı kullanıcılar olayı esprili şekilde "Matrix hatası" ve "ışınlanma" ifadeleriyle yorumladı.

GERÇEK BİR KAYBOLMA DEĞİL

Dış basındaki haberlerde olayın paranormal bir durum veya gerçek bir kaybolma vakası olmadığı belirtiliyor. Görüntünün oluşturduğu etkinin, kameranın hareketi, görüş açısının değişmesi ve güvertede hareket eden diğer kişilerin kadını kısa süreliğine kapatmasıyla açıklanabileceği aktarılıyor.