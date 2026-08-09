Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı

7.5 aylık hamile olmasına rağmen konser maratonuna devam eden Atiye, Kastamonu'nda sevenlerini korkuttu Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde sahne alması beklenen ünlü şarkıcı Atiye, konser öncesi aniden rahatsızlandı. Mide bulantısı nedeniyle fenalaşan sanatçı, eşi tarafından zaman kaybetmeden Taşköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

KARNI BURNUNDA OLMASINA RAĞMEN SAHNELERDEN KOPMADI

Dördüncü bebeğine hamile olmasına rağmen temposunu düşürmeyen ve yoğun konser maratonuna ara vermeden devam eden Atiye'ye acil serviste serum tedavisi uygulandı. Doktor kontrolünün ardından sağlık durumu normale dönen ünlü şarkıcı, kısa süre içinde taburcu edildi.

"HEM BENİM HEM BEBEĞİMİN SAĞLIĞI İYİ"

Hastane çıkışında açıklamada bulunan ünlü popçu, "Yediğim bir şey dokundu herhalde. Yaşadığım mide bulantısı yüzünden ne yazık ki sahneye çıkamadım" dedi. Kendisini merak eden hayranlarının içini ferahlatan Atiye, hem kendi sağlık durumunun hem de karnındaki bebeğinin gayet iyi olduğunu belirterek hastaneden ayrıldı.