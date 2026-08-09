Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı - Son Dakika
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Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı

Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı
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Kastamonu'nun Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde sahne almak üzere şehre gelen pop müziğin sevilen ismi Atiye, konser saati yaklaşırken fenalaştı. 7.5 aylık hamile olan ve dördüncü bebeğini kucağına almaya hazırlanan ünlü sanatçı, aniden başlayan mide bulantısı ve halsizlik nedeniyle hastanelik oldu. Eşi tarafından vakit kaybetmeden Taşköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne ulaştırılan Atiye'nin rahatsızlığı sevenlerini endişelendirdi.

7.5 aylık hamile olmasına rağmen konser maratonuna devam eden Atiye, Kastamonu'nda sevenlerini korkuttu  Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde sahne alması beklenen ünlü şarkıcı Atiye, konser öncesi aniden rahatsızlandı. Mide bulantısı nedeniyle fenalaşan sanatçı, eşi tarafından zaman kaybetmeden Taşköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı

KARNI BURNUNDA OLMASINA RAĞMEN SAHNELERDEN KOPMADI

Dördüncü bebeğine hamile olmasına rağmen temposunu düşürmeyen ve yoğun konser maratonuna ara vermeden devam eden Atiye'ye acil serviste serum tedavisi uygulandı. Doktor kontrolünün ardından sağlık durumu normale dönen ünlü şarkıcı, kısa süre içinde taburcu edildi.

Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı

"HEM BENİM HEM BEBEĞİMİN SAĞLIĞI İYİ"

Hastane çıkışında açıklamada bulunan ünlü popçu, "Yediğim bir şey dokundu herhalde. Yaşadığım mide bulantısı yüzünden ne yazık ki sahneye çıkamadım" dedi. Kendisini merak eden hayranlarının içini ferahlatan Atiye, hem kendi sağlık durumunun hem de karnındaki bebeğinin gayet iyi olduğunu belirterek hastaneden ayrıldı.

Devlet Hastanesi, Mide bulantısı, Acil Servis, Kastamonu, Taşköprü, Taşköprü, Magazin, Atiye, Son Dakika

Son Dakika Atiye Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Muzaffer Karagöz Muzaffer Karagöz:
    onu oraya çağıranda hata başka sanatçımı yok çok mu Lazım 8 0 Yanıtla
  • Fatih AVŞAR Fatih AVŞAR:
    Birde anne olacak.. 8 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak Mustafa Bayrak:
    lan haberci milletin yorumunu neden yayınlamıyorsun 3 1 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    MİLLET İYİCE ÇİLEDEN ÇIKTI HEM AÇIZ HEMDE KONSERSİZ YAPAMIYORUZ 1 0 Yanıtla
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