İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi - Son Dakika
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İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi

İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
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İrlanda’nın en çok aranan firarilerinden Kinahan Karteli lideri Daniel Kinahan, 10 yılı aşkın süren kaçak hayatının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nden iade ediliyor. Hükümet uçağının teslimat için Dubai’ye inmesiyle birlikte, 49 yaşındaki uyuşturucu baronunun pazar günü İrlanda’ya getirilerek Özel Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

İrlanda’nın en çok aranan firarilerinden biri olarak gösterilen 49 yaşındaki Daniel Kinahan’ın ülkesine iadesi için düğmeye basıldı. İrlanda hükümetine ait uçak Dubai’ye inerken, Kinahan’ın 10 yılı aşkın süren firar hayatının ardından pazar günü İrlanda’ya getirilerek Özel Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

HÜKÜMET UÇAĞI DUBAİ’YE İNDİ

İrlanda hükümeti, organize suç örgütü Kinahan Karteli'nin liderlerinden olduğu öne sürülen Daniel Kinahan’ın iadesi için özel bir güvenlik operasyonu başlattı. İrlanda’dan havalanan hükümet uçağı Dubai’ye ulaşırken, Kinahan’ın Birleşik Arap Emirlikleri makamlarından İrlanda güvenlik güçlerine teslim edilmesi bekleniyor.

Kinahan’ın pazar günü Dublin yakınlarındaki Baldonnel/Casement Aerodrome’a getirilmesi ve uçaktan iner inmez İrlandalı yetkililer tarafından resmen tutuklanması planlanıyor.

10 YIL SONRA İRLANDA’YA DÖNECEK

49 yaşındaki Kinahan, uzun yıllardır Dubai’de yaşıyordu. İrlanda makamlarının talebi üzerine Nisan 2026’da Dubai’de gözaltına alınan Kinahan, iade sürecine karşı hukuki mücadele başlatmıştı. Ancak yaptığı temyiz başvurularının reddedilmesinin ardından İrlanda’ya gönderilmesinin önü açıldı.

Kinahan’ın İrlanda’ya son ziyareti, 2016 yılında Regency Oteli saldırısında öldürülen David Byrne’ın cenazesi için ülkeye geldiği dönem olmuştu.

ORGANİZE SUÇ ÇETESİNİ YÖNETMEKLE SUÇLANIYOR

İrlanda Savcılığı, Kinahan’ın 2015-2017 yılları arasında organize bir suç örgütünün faaliyetlerini yönettiği iddiasıyla yargılanmasını istiyor. Savcılığın tek bir ana suçlama üzerinden ilerlemesi beklenirken, dosyada cinayetler, cinayet girişimleri, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama gibi ciddi suçlarla bağlantılı delillerin yer aldığı bildiriliyor.

İrlanda polisi, Kinahan’ın örgütün üst düzey isimleriyle iletişim kurarak suç faaliyetlerini yönettiğini ve özellikle şifreli mesajların soruşturmada önemli deliller oluşturduğunu öne sürüyor.

İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi

KANLI ÇETE SAVAŞININ MERKEZİNDEYDİ

Kinahan Karteli ile Hutch çetesi arasındaki kanlı çatışmanın en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Daniel Kinahan’ın, 2016’daki Regency Oteli saldırısının ardından yaşanan misillemelerde rol oynadığı iddia ediliyor.

Regency Oteli'nde düzenlenen saldırıda Kinahan Karteli üyesi David Byrne öldürülmüş, olayın ardından iki grup arasında yıllarca süren kanlı çatışmada çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

MAHKEMEDE SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kinahan’ın İrlanda’ya dönüşü için kapsamlı güvenlik önlemleri hazırlanıyor. Özel Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma sırasında silahlı polislerin görev yapması beklenirken, Kinahan’ın daha sonra yüksek güvenlikli Portlaoise Cezaevi’ne gönderileceği belirtiliyor.

İrlanda makamları, firari olarak geçirdiği yılların ardından ülkeye getirilecek Kinahan’ın kaçış ihtimaline karşı özel zırhlı araçlar da dahil olmak üzere geniş güvenlik önlemleri aldı.

ABD BAŞINA 5 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

 ABD, İrlandalı suç örgütü Kinahan'ın liderlerinin yakalanmasını sağlayacak bilgiyi verecek kişilere 5 milyon dolar ödül vaat etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, İrlanda Cumhuriyeti, Uyuşturucu Ticareti, Hükümet, Hakim, Dubai, Pazar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İrlanda İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi - Son Dakika
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