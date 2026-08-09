Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı

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İstanbul Fatih'te soru sorma bahanesiyle trafik polisine bıçakla saldıran yabancı uyruklu şüpheli, 'dur' ihtarına uymayınca ayağından vurularak yakalandı. Üzerinde uyuşturucu bulunan şüphelinin saldırı anları ekip aracının kamerasına yansıdı. Yaralanan şüpheli hastanede tedavi altına alındı.

Fatih Aksaray'da soru sorma bahanesiyle trafik polisine bıçakla saldıran yabancı uyruklu M.B., 'dur' ihtarına uymayınca ayağından vurularak yakalandı. Üzerinde uyuşturucu bulunan şüphelinin saldırı anları ekip aracının kamerasına yansıdı. Yaralanan M.B. hastanede tedavi altına alındı.

POLİSLERE BIÇAKLA SALDIRDI

Olay, saat 17.00 sıralarında Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soru sorma bahanesiyle bölgede görevli trafik polisinin yanına gelen M.B., bir anda bıçakla saldırdı. Son anda geri çekilen polis memuru, 'dur' ihtarına uymayan şüpheliyi bacağından vurdu. Yaralanmasına rağmen kaçmaya devam eden şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.B.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı

SALDIRI ANI KAMERADA

Şüphelinin polis memuruna saldırdığı anlar ekip aracının kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.B.'nin polis memurunun yanına gelerek bir şey sorduğu ardından bir anda bıçakla saldırdığı görülüyor. Saldırının ardından ekip aracındaki diğer polise yönelen şüphelinin silahla bacağından vurulduğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, İstanbul, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    bu saldırı sıradan bir vatandaşa yapılsaydı ??? 3 12 Yanıtla
  • FT FT:
    Ah be vefalı Polisim. Bu da ders olarak okutulmalı Akademide. Bi sorun araştırın bakalım diğer ülkeleri kaç tanesinde böyle bir vak’a var? Polis neden ayağına atıyor yapıştır kafasına. Allah korusun salladığı bıçak ya polisimize zarar verseydi? Bu gibi durumda tereddütsüz polis yakalamaya yönelik değil imha etmeye yönelik hareket etmelidir. Polise karşı yapılan hareket devlete karşı yapılmıştır. 13 1 Yanıtla
  • Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    benim yorumlar neden görünmüyor 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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