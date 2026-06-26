Engelli 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı

Engelli 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
26.06.2026 14:46  Güncelleme: 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 engelli kardeş için cenaze töreni düzenlendi. Kardeşler dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 engelli kardeş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binanın 1. katındaki evde çıkan yangında engelli olduğu öğrenilen Mustafa Saltalı (46), Esra Saltalı (44) ile Muhammed Ali Saltalı (31) hayatını kaybederken, anne Hatice ve diğer oğlu Abdulgani Saltalı ise yaralanmıştı. Yangında hayatını kaybeden kardeşler için cenaze töreni düzenlendi. Abdülhamid Han Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Helallik alınması sonrası engelli kardeşler, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yangında kardeşlerini kaybeden Mikail Saltalı, "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz. Allah'ın emri. Toplamda biz 8 kardeştik, 5 erkek, 3 kız. 3 engelli kardeşim vefat etti. Ben olay günü Çağlayancerit Mahallesi'ndeydim. Haberi apartman sitesinin mesaj grubunda gördüm ve geldim. Geldiğimde kardeşlerim vefat etmişti. Annem elinden geleni yaptı. Ağabeyim 46 yaşındaydı ve ona rağmen yıllarca baktı. Annem her zaman evlatlarının yanındaydı, gözlerinin önünde onları kaybetti. Ev kullanılmayacak durumda. Sağ olsun belediyemiz bize gereken yardımı gösteriyor" diye konuştu.

Cenazeye Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Adana’nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı

14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
13:57
Putin’den NATO’yu alarma geçiren hamle Hedefinde 4 ülke var
Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:41
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası Herkes onu kendi takımında istedi
Fenerbahçe idmanında Guendouzi kavgası! Herkes onu kendi takımında istedi
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
13:17
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 15:02:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Engelli 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.