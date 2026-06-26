Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin bilgi verdi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 589'a yükseldiğini belirten Rodriguez, yaralı sayısının da 2 bin 980'e çıktığını kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Rodriguez, "Enkaz altında kalanları kurtaracağız. Bunun için durmaksızın çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Rodriguez, depremlerden en ağır etkilenen bölgenin La Guaira eyaleti olduğuna işaret ederek, buradaki arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve gıda ile su dağıtımının sağlanması için bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini vurguladı.

PEŞ PEŞE İKİ DEPREM OLMUŞTU

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), dün, Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından da endişe ediliyor.