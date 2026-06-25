Otizmli Çocuğun Darbı: Eğitmen Tutuklandı - Son Dakika
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Otizmli Çocuğun Darbı: Eğitmen Tutuklandı

Otizmli Çocuğun Darbı: Eğitmen Tutuklandı
25.06.2026 18:24
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Mersin'de otizmli K.Y.'ye darbeten eğitmen S.P.C.'nin yargılanması başladı. Aile şikayetçi oldu.

MERSİN'de rehabilitasyon merkezinde otizmli K.Y.'yi (5) darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıyınca tutuklanan eğitmen S.P.C.'nin yargılanmasına başlandı.

Olay, 21 Nisan'da kentteki bir rehabilitasyon merkezinde yaşandı. B.Y. ve S.Y. çiftinin otizmli oğulları K.Y.'nin 2,5 yıldır eğitim gördüğü merkeze gitmek istememesi ve huzursuz davranışlar sergilemesi üzerine aile durumdan şüphelendi. Bir süre sonra oğullarının vücudunda darp izleri olduğunu fark eden aile, eğitim merkezinin yöneticileriyle görüşerek güvenlik kamerası görüntülerini istedi.

ÇOCUĞU DARBEDEN EĞİTMEN TUTUKLANDI

Görüntülerde, öğretmen S.P.C.'nin, K.Y.'yi darbettiği ortaya çıktı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.P.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, K.Y.'nin okulunun bulunduğu bölgeden otomobille geçerken okulu ve yolu tanıyıp ağlamaya başladığı anlar da ailesi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan S.P.C.'nin yargılanmasına bugün başlanıldı. Sanığı yargılandığı duruşma devam ediyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Mersin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Otizmli Çocuğun Darbı: Eğitmen Tutuklandı - Son Dakika

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